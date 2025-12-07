Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что ему не нужны в клубе игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле.

– Видели, как Герреро, уходя с поля, бросил мусорное ведро. Вы одобряете подобные эмоции футболиста, который так переживает неудачи, или это уже перебор?

– Я не видел, что он бросил мусор. Но, конечно, когда игрок имеет возможность и не забивает, то у него возникают такие эмоции. Это футбол, и нам нужны эмоциональные игроки, а не те, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле.