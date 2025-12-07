Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:42 |
298
0

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

07 декабря 2025, 23:42 |
298
0
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк рассказал, что ему не нужны в клубе игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле.

– Видели, как Герреро, уходя с поля, бросил мусорное ведро. Вы одобряете подобные эмоции футболиста, который так переживает неудачи, или это уже перебор?

– Я не видел, что он бросил мусор. Но, конечно, когда игрок имеет возможность и не забивает, то у него возникают такие эмоции. Это футбол, и нам нужны эмоциональные игроки, а не те, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле.

По теме:
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Кудровка Кудровка - Динамо Эдуардо Герреро
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07 декабря 2025, 08:08 32
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного

Встреча завершилась сухой ничьей

Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07 декабря 2025, 07:54 2
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение

Михаил может оказаться в «Севилье»

Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
Футбол | 07.12.2025, 21:06
Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Футбол | 06.12.2025, 22:10
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем