Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юнион Сент-Жилуаз – Марсель – 2:3. Дубль Гринвуда. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
09.12.2025 22:00 – FT 2 : 3
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 02:52 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:01
23
0

Юнион Сент-Жилуаз – Марсель – 2:3. Дубль Гринвуда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

10 декабря 2025, 02:52 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:01
23
0
Юнион Сент-Жилуаз – Марсель – 2:3. Дубль Гринвуда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 декабря прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.

Бельгийский Юнион Сент-Жилуаз из Бельгии уступил Марселю из Франции со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей дубль оформил Мейсон Гринвуд. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал 2 ассиста.

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Марсель (Франция) – 2:3

Голы: Халайли, 5, 71 – Пайшао, 15, Гринвуд, 41, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Мэтт О’Райли.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Роб Схофс.
По теме:
Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча
ПСВ – Атлетико – 2:3. Голевая перестрелка в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Славия – 3:0. Автогол и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов Юнион Сент-Жилуаз Марсель видео голов и обзор Мейсон Гринвуд Игор Пайшао
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09 декабря 2025, 13:34 20
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан

Украинца оценивают в 25-30 миллионов евро

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09 декабря 2025, 08:51 1
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок

Британец может провести поединок с Уордли

Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Футбол | 09.12.2025, 18:32
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор
Футбол | 10.12.2025, 00:47
Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор
Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем