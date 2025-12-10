09.12.2025 22:00 – FT 2 : 3
Юнион Сент-Жилуаз – Марсель – 2:3. Дубль Гринвуда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 9 декабря прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.
Бельгийский Юнион Сент-Жилуаз из Бельгии уступил Марселю из Франции со счетом 2:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У гостей дубль оформил Мейсон Гринвуд. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал 2 ассиста.
Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025
22:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Марсель (Франция) – 2:3
Голы: Халайли, 5, 71 – Пайшао, 15, Гринвуд, 41, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Мэтт О’Райли.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Роб Схофс.
