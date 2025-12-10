Вечером 9 декабря прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.

Бельгийский Юнион Сент-Жилуаз из Бельгии уступил Марселю из Франции со счетом 2:3.

У гостей дубль оформил Мейсон Гринвуд. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал 2 ассиста.

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Марсель (Франция) – 2:3

Голы: Халайли, 5, 71 – Пайшао, 15, Гринвуд, 41, 58

Видео голов и обзор матча