  4. Героический Гринвуд. Марсель чуть не упустил победу над Юнионом
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
09.12.2025 22:00 – FT 2 : 3
Марсель
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 23:58 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:07
Героический Гринвуд. Марсель чуть не упустил победу над Юнионом

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостевой команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Юнионом» и французским «Марселем».

Игра состоялась на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

Стоит отметить нападающих провансальцев: Мейсон Гринвуд в этом матче оформил дубль, а Пьер-Эмерик Обамеянг отдал 2 голевые передачи.

Однако «Марсель» все равно едва не упустил победу, пропустив 3 гола после 70-й минуты, два из которых, к счастью для Роберто Де Дзерби и компании, были отменены.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Юнион – Марсель – 2:3

Голы: Халайли, 5, 71 – Пайшао, 15, Грнивуд, 41, 58

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 5 5 0 0 14 - 1 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 15
2 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15
3 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13
4 ПСЖ 5 4 0 1 19 - 8 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 12
5 Интер Милан 6 4 0 2 12 - 4 20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 12
6 Реал Мадрид 5 4 0 1 12 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 12
7 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12
8 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12
9 Тоттенхэм 6 3 2 1 13 - 7 20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 11
10 Боруссия Д 5 3 1 1 17 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 10
11 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10
12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10
13 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 12 - 8 20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 10
14 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10
15 Ньюкасл 5 3 0 2 11 - 4 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9
16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9
17 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9
18 Монако 6 2 3 1 7 - 8 20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 9
19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8
20 Байер 5 2 2 1 8 - 10 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 8
21 Карабах 5 2 1 2 8 - 9 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7
22 Наполи 5 2 1 2 6 - 9 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7
23 Ювентус 5 1 3 1 10 - 10 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 6
24 Пафос 5 1 3 1 4 - 7 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6
26 Олимпиакос Пирей 6 1 2 3 6 - 13 20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8 - 13 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4
28 Атлетик Бильбао 5 1 1 3 4 - 9 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7 - 14 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 4
30 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4 - 8 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
32 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3
33 Будё-Глимт 5 0 2 3 7 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2 - 10 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4 - 15 20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 1
36 Аякс 5 0 0 5 1 - 16 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
