Героический Гринвуд. Марсель чуть не упустил победу над Юнионом

Во вторник, 9 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Юнионом» и французским «Марселем».

Игра состоялась на стадионе «Лотто Парк» в Андерлехте и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

Стоит отметить нападающих провансальцев: Мейсон Гринвуд в этом матче оформил дубль, а Пьер-Эмерик Обамеянг отдал 2 голевые передачи.

Однако «Марсель» все равно едва не упустил победу, пропустив 3 гола после 70-й минуты, два из которых, к счастью для Роберто Де Дзерби и компании, были отменены.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Юнион – Марсель – 2:3

Голы: Халайли, 5, 71 – Пайшао, 15, Грнивуд, 41, 58