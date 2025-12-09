Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юнион Сент-Жилуаз – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
09.12.2025 22:00 - : -
Марсель
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 10:43 |
Юнион Сент-Жилуаз – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 9 декабря в 22:00 по Киеву

ФК Юнион Сент-Жилуаз

Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнионом Сент-Жилуаз» и «Марселем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Юнион Сент-Жилуаз

Весьма уверенно проводит сезон действующий чемпион Бельгии. За 17 туров национальной лиги клубу удалось набрать 37 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 1-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Синт-Трейден» на данный момент составляет 4 очка. В Кубке Бельгии «Юнион» дошел уже до 1/4 финала, где сыграет против «Дендера».

В Лиге чемпионов бельгийцы не столь уверены. После 5 раундов им удалось завоевать 6 очков (благодаря победам над «Галатасараем» и «ПСВ»), которые пока позволяют занимать 25-ю строчку общей таблицы соревнований. Из зоны плей-офф команда выпала из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов, чем у «Пафоса».

Марсель

Хороший сезон проходит и для французов. После 15 туров Лиги 1 на счету Марселя есть 29 очков, которые позволяют ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» со 2-го места опережает клуб на 4 зачетных пункта, а вот лидер, «Ланс» – на 5.

В Лиге чемпионов французы демонстрируют почти идентичные результаты с «Юнионом». За 5 игр «Марсель» завоевал 6 очков (в играх против «Аякса» и «Ньюкасла»), благодаря которым сейчас находится на 21-й строчке общей таблицы соревнований. Однако от 25-й ступени, не дающей выхода в плей-офф, клуб отделяет лучшая разница забитых/пропущенных.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Марсель» не сохранил ворота сухими в 5/6 предыдущих поединках.
  • «Марсель» забил 35 голов в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд турнира.
  • «Юнион» забил 32, а пропустил 10 голов в текущем сезоне Лиги Жупиле – лучшие результаты среди всех команд соревнований.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

Юнион Сентт-Жилуаз
9 декабря 2025 -
22:00
Марсель
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
