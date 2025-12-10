Лига чемпионов10 декабря 2025, 00:53 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:56
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
Развязка в матче 6-го тура Лиги чемпионов наступила на 88-й минуте
9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Итальянский Интер дома уступил английскому Ливерпулю (0:1) на арене Джузеппе Меацца в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный в матче гол для гостей забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 мин.
ГОЛ! 0:1. Собослаи, 88 мин (пен)
