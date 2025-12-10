ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер дома уступил английскому Ливерпулю (0:1) на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Единственный в матче гол для гостей забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 мин.

