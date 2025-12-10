ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 00:53 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:56
Развязка в матче 6-го тура Лиги чемпионов наступила на 88-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер дома уступил английскому Ливерпулю (0:1) на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Единственный в матче гол для гостей забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 мин.

ГОЛ! 0:1. Собослаи, 88 мин (пен)

Ливерпуль Интер Милан пенальти видео голов и обзор Лига чемпионов Доминик Собослаи Интер - Ливерпуль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
