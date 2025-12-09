Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить команду из Бразилии

64-летний португальский наставник Луиш Каштру, известный в Украине по работе с «Шахтером» в период с 2019 по 2021 годы, вскоре может вернуться работать в бразильскую Серию А.

В настоящий момент предметные переговоры о назначении Каштру главным тренером своей первой команды ведет «Гремио».

Официальное объявление о приходе Каштру в эту команду задерживается из-за необходимости утрясти мелкие финансовые детали сотрудничества, а также некоторые гарантии, которые португалец затребовал от будущего работодателя.

В частности, Каштру хочет получить полномочия в принятии решений по реструктуризации футбольного департамента «Гремио», а также хочет, чтобы руководство инвестировало не только в команду, но и в академию. Если эти условия будут выполнены, бывший тренер «Шахтера» может принять предложение клуба из Порту-Алегри.

Также источник отмечает, что в целом финансовый фактор не является ключевым для Каштру в вопросах переговоров с «Гремио».

Ныне Луиш Каштру является безработным. В начале ноября он был уволен из эмиратского клуба «Аль-Васл», где успел провести всего чуть более четырех месяцев.

Напомним, в Бразилии Луиш Каштру уже работал – в «Ботафого», с марта 2022-го по июнь 2023-го.