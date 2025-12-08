Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?

Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство ровенского клуба решило пойти по спортивному принципу. «Верес» готов доиграть матч с «Металлистом 1925» и решить его судьбу именно на футбольном поле, а не в кабинетах УАФ.

Согласно регламенту УПЛ, «Металлисту 1925» могло быть засчитано техническое поражение, если бы клуб из Ровно отказался доигрывать матч.