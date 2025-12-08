Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 10:04 | Обновлено 08 декабря 2025, 10:06
«Верес» согласился доиграть матч

УПЛ

Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом», который проходил в Житомире, был досрочно прекращен из-за проблем с энергоснабжением на Центральном городском стадионе «Полесье».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство ровенского клуба решило пойти по спортивному принципу. «Верес» готов доиграть матч с «Металлистом 1925» и решить его судьбу именно на футбольном поле, а не в кабинетах УАФ.

Согласно регламенту УПЛ, «Металлисту 1925» могло быть засчитано техническое поражение, если бы клуб из Ровно отказался доигрывать матч.

FoZZy
Пам'ятаю у 2013 році була ідентична ситуація в матчі Дніпро – Металіст, коли на стадіоні вимкнулося світло і матч був зупинений, і КДК ухвалив рішення дограти матч з тої самої хвилини з якої було зупинено гру.  Хоча цей випадок у ті часи не можна було вважати форс-мажором, бо за освітлення мала б подбати команда господар матчу, але матч було прийнято рішення дограти і матч дограли. А зараз у воєнний стан та у часи енергодифіціту не дивно, що на стадіонах вимикається світло, тому логічно прийняти таке рішення, щоб дограти цей матч. І це 1925-ті ще мають подякувати Вересу, що з розумінням поставився до ситуації, бо могло бути інакше...
Олег Мандрівник
Верес оказались адекватные 
