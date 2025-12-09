Украина. Премьер лига09 декабря 2025, 22:14 |
2191
3
Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро
Линдон Эмерлаху переберется в Украину из румынского «ЧФР Клуж»
09 декабря 2025, 22:14 |
2191
Житомирское «Полесье» в зимнее трансферное окно, вероятно, подпишет 23-летнего опорного полузащитника «ЧФР Клуж» и сборной Косово Линдона Эмерлаху.
По информации журналиста Павела Пабло, футболист достиг соглашения с украинским клубом.
За Эмерлаху «ЧФР Клуж» получит 1,5 миллиона евро плюс 10% от суммы последующей перепродажи.
Эмерлаху перешел в румынский клуб в феврале нынешнего года из «Балкани» за 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что виды на Эмерлаху в УПЛ также имеет «Металлист 1925».
