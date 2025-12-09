Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро

Житомирское «Полесье» в зимнее трансферное окно, вероятно, подпишет 23-летнего опорного полузащитника «ЧФР Клуж» и сборной Косово Линдона Эмерлаху.

По информации журналиста Павела Пабло, футболист достиг соглашения с украинским клубом.

За Эмерлаху «ЧФР Клуж» получит 1,5 миллиона евро плюс 10% от суммы последующей перепродажи.

Эмерлаху перешел в румынский клуб в феврале нынешнего года из «Балкани» за 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что виды на Эмерлаху в УПЛ также имеет «Металлист 1925».