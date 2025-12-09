Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро
Украина. Премьер лига
Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро

Линдон Эмерлаху переберется в Украину из румынского «ЧФР Клуж»

09 декабря 2025, 22:14 |
Полесье согласовало переход опорника сборной Косово за 1,5 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдон Эмерлаху

Житомирское «Полесье» в зимнее трансферное окно, вероятно, подпишет 23-летнего опорного полузащитника «ЧФР Клуж» и сборной Косово Линдона Эмерлаху.

По информации журналиста Павела Пабло, футболист достиг соглашения с украинским клубом.

За Эмерлаху «ЧФР Клуж» получит 1,5 миллиона евро плюс 10% от суммы последующей перепродажи.

Эмерлаху перешел в румынский клуб в феврале нынешнего года из «Балкани» за 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что виды на Эмерлаху в УПЛ также имеет «Металлист 1925».

Линдон Эмерлаху ЧФР Клуж Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
rosti79
Шлак
GroundUnder
Хацкевич на рыбалке - косовар на удочке, мои поздравления!
New Zealander
Эсли бы был полезен то Клуж бы его не продавал за такие копейки
