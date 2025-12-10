Реал сделал невероятное предложение тренеру, который должен заменить Алонсо

Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения Зинедина Зидана, чтобы остановить спад результатов при Хаби Алонсо.

Поражение от «Сельты» 0:2 и потеря лидерства в Ла Лиге подтолкнули руководство к решительным шагам. По данным журналиста Пепе Альвареса, клуб готов позволить Зидану совмещать работу в сборной Франции и мадридской команде, предоставив ему полную свободу действий.

Андрей Лунин уже работал под руководством француза в сезоне 2020/21, а сейчас имеет действующий контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Зидан готов тренировать «Реал», если оттуда уйдет одна суперзвезда.