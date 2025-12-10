Реал сделал невероятное предложение тренеру, который должен заменить Алонсо
Клуб хочет приложить максимум усилий, чтобы получить Зидана
Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения Зинедина Зидана, чтобы остановить спад результатов при Хаби Алонсо.
Поражение от «Сельты» 0:2 и потеря лидерства в Ла Лиге подтолкнули руководство к решительным шагам. По данным журналиста Пепе Альвареса, клуб готов позволить Зидану совмещать работу в сборной Франции и мадридской команде, предоставив ему полную свободу действий.
Андрей Лунин уже работал под руководством француза в сезоне 2020/21, а сейчас имеет действующий контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что Зидан готов тренировать «Реал», если оттуда уйдет одна суперзвезда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Развязка в матче 6-го тура Лиги чемпионов наступила на 88-й минуте
Британец может провести поединок с Уордли