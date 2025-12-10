Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал сделал невероятное предложение тренеру, который должен заменить Алонсо
Испания
10 декабря 2025, 02:32 |
353
1

Реал сделал невероятное предложение тренеру, который должен заменить Алонсо

Клуб хочет приложить максимум усилий, чтобы получить Зидана

10 декабря 2025, 02:32 |
353
1 Comments
Реал сделал невероятное предложение тренеру, который должен заменить Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения Зинедина Зидана, чтобы остановить спад результатов при Хаби Алонсо.

Поражение от «Сельты» 0:2 и потеря лидерства в Ла Лиге подтолкнули руководство к решительным шагам. По данным журналиста Пепе Альвареса, клуб готов позволить Зидану совмещать работу в сборной Франции и мадридской команде, предоставив ему полную свободу действий.

Андрей Лунин уже работал под руководством француза в сезоне 2020/21, а сейчас имеет действующий контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Зидан готов тренировать «Реал», если оттуда уйдет одна суперзвезда.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Алонсо и Гвардиола перед матчем Реал – Ман Сити в ЛЧ
Хаби Алонсо Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига сборная Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
Футбол | 10 декабря 2025, 00:53 0
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером

Развязка в матче 6-го тура Лиги чемпионов наступила на 88-й минуте

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09 декабря 2025, 08:51 1
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок

Британец может провести поединок с Уордли

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Футбол | 09.12.2025, 19:45
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
У клуба УПЛ проблемы с выкупом контракта лидера. Игрок может уйти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Зидан скорее перейдёт в Барселону, чем Реал после того, как с ним поступили. 
Ответить
0
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем