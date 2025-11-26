Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда

У руководства «Реала» растут сомнения относительно дальнейшей работы Хаби Алонсо, ведь серия неудачных результатов поставила тренера на грань увольнения.

Руководство «Реала» уже прорабатывает возможные варианты замены, и среди кандидатов снова появилось имя Зинедина Зидана, которого рассматривают как реальную альтернативу. Французский коуч подчеркнул, что можно вести переговоры при условии, если клуб раз и навсегда распрощается с Винисиусом Жуниором.

В этом сезоне Винисиус провел 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Бразилец с приходом Хаби Алонсо потерял статус незаменимого игрока и часто начинает матчи в запасе.