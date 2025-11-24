Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек

По информации The Athletic, форвард Реала Винисиус Жуниор недавно открыто заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2027 года.

Главной проблемой являются отношения с наставником Хаби Алонсо. Если они не улучшатся или до тех пор, пока они не улучшатся, игрок не готов подписывать новый договор.

Пока что у Винисиуса не сложились такие же отношения с Алонсо, как с минувшим тренером Карло Анчелотти, а в недавнем матче с Барселоной между футболистом и тренером возник открытый конфликт.

В нынешнем сезоне бразилец забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.