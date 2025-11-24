Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Испания
24 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 24 ноября 2025, 18:46
2019
2

Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек

Не может наладить отношения с Алонсо

24 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 24 ноября 2025, 18:46
2019
2 Comments
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

По информации The Athletic, форвард Реала Винисиус Жуниор недавно открыто заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2027 года.

Главной проблемой являются отношения с наставником Хаби Алонсо. Если они не улучшатся или до тех пор, пока они не улучшатся, игрок не готов подписывать новый договор.

Пока что у Винисиуса не сложились такие же отношения с Алонсо, как с минувшим тренером Карло Анчелотти, а в недавнем матче с Барселоной между футболистом и тренером возник открытый конфликт.

В нынешнем сезоне бразилец забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

По теме:
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига Хаби Алонсо
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:23 6
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ

Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург

Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:32 0
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»

Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе

ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24.11.2025, 17:10
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24.11.2025, 10:29
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Значить будемо чекати на трансфер
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 8
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 3
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 51
Бокс
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 1
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем