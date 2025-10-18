Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко снова будет новый тренер в АПЛ
Англия
18 октября 2025, 17:25 | Обновлено 18 октября 2025, 17:58
Ноттингем Форест уволил Постекоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Анже Постекоглу

Клуб Ноттингем Форест сразу после поражения команды в матче АПЛ против Челси 0:3 объявил об увольнении наставника Анже Постекоглу.

При этом тренера назначили только в сентябре, а специалист успел провести лишь восемь матчей во главе команды. Однако шесть поражений и отсутствие побед вынудили клуб принять решение об увольнении.

Украинец Александр Зинченко, который перешел в Ноттингем Форест на правах аренды из Арсенала, при Постекоглу был игроком основы, проведя 4 матча.

Команда с 5 очками идет на 17-й позиции.

Ноттингем Форест Ангелос Постекоглу Александр Зинченко отставка Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Ноттингем Форест
