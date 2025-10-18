ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко снова будет новый тренер в АПЛ
Ноттингем Форест уволил Постекоглу
Клуб Ноттингем Форест сразу после поражения команды в матче АПЛ против Челси 0:3 объявил об увольнении наставника Анже Постекоглу.
При этом тренера назначили только в сентябре, а специалист успел провести лишь восемь матчей во главе команды. Однако шесть поражений и отсутствие побед вынудили клуб принять решение об увольнении.
Украинец Александр Зинченко, который перешел в Ноттингем Форест на правах аренды из Арсенала, при Постекоглу был игроком основы, проведя 4 матча.
Команда с 5 очками идет на 17-й позиции.
Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.— Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025
The Club will make no further comment at this time.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор считает, что Андрею следует завершать профессиональную карьеру
Ставрос Демосфенус, вероятно, стал жертвой криминальных разборок