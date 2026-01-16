Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
16 января 2026, 17:02
ВИДЕО. Маэстро за работой: Федерер выиграл тай-брейк у Рууда на Aus Open

16 января Роджер попрактиковался с Каспером и обыграл его со счетом 7:2

ВИДЕО. Маэстро за работой: Федерер выиграл тай-брейк у Рууда на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Роджер Федерер

44-летний легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер приехал в Мельбурн, где примет участие в церемонии открытия Открытого чемпионата Австралии 2026.

16 января Роджер попрактиковался вместе с норвежцем Каспером Руудом, а затем сыграл с ним тай-брейк. Швейцарец одержал победу со счетом 7:2.

Федерер шесть раз за карьеру выигрывал трофей Australian Open. Роджер завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.

Матчи основной сетки австралийского мейджора стартуют 18 января. Рууд, который посеян под 12-м номером, в первом раунде сыграет против Маттиа Беллуччи.

ФОТО. Роджер Федерер переиграл Каспер Рууда на тай-брейке

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
