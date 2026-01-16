Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Британский репортер: «Все пошло не так, Зинченко больше на это не способен»
Англия
16 января 2026, 20:23 |
Пит Блэкберн – о карьере украинского защитника в Ноттингем Форест

Британский репортер: «Все пошло не так, Зинченко больше на это не способен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Британский журналист Пит Блэкберн поделился мнениями о выступлениях защитника сборной Украины Александра Зинченко в составе «Ноттингем Форест».

«В последние годы он получил много мелких травм. Ничего ужасного, но у него были проблемы с разными частями тела. Ему также приходилось быть своеобразным, я не знаю, как правильно сказать, национальным послом во время ужасного кризиса в его стране. И знаете, мы не говорим о таких вещах в футболе, потому что мы их не понимаем. Мы не знаем, что это значит.

Но я имею в виду то, что это должно было повлиять на него как на человека. Мне также просто интересно, насколько сильно изменилась его игра. Он – такой атлетичный и сильный в современной АПЛ. Он вырос в команде «Манчестер Сити», которая полностью контролировала мяч. Поэтому мне интересно, повлияли ли все эти факторы на его игру, на его эффективность.

Я могу представить его в тройке полузащитников в Италии или Испании, возможно, в немного более медленном темпе игры. Но я не думаю, что это возможно в современной Премьер-лиге. Мне его жаль, потому что у меня всегда складывалось впечатление, что он – довольно неплохой чемпион. Но, видимо, у этого парня все пошло не так. У него – столько таланта, но кажется, что он больше не способен влиять на высокоинтенсивную физическую игру», – сказал Блэкберн в эфире YouTube-канала Forest Focus.

Ранее главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч подтвердил проблемы с Зинченко.

Ноттингем Форест Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
