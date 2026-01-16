Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на каталонское дерби
Матч 20-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.
Игра состоится на арене «RCDE Stadium» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Виктоца Цыганкова в этом сезоне 15 матчей в составе «Жироны», 5 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 9 голами и 3 ассистами в 25 поединках.
Стартовые составы на матч Эспаньол – Жирона:
📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 16, 2026
▶️ Aquest és l'onze de Manolo González.#EspanyolGirona #RCDE pic.twitter.com/pVu46Rx9AX
𝐎𝐍𝐙𝐄! 💛#EspanyolGirona pic.twitter.com/gbV40PW16L— Girona FC (@GironaFC) January 16, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»
Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства