Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на каталонское дерби

Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.

Игра состоится на арене «RCDE Stadium» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Виктоца Цыганкова в этом сезоне 15 матчей в составе «Жироны», 5 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 9 голами и 3 ассистами в 25 поединках.

Стартовые составы на матч Эспаньол – Жирона: