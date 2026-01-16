Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 20:55
0

Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на каталонское дерби

Матч 20-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на каталонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 20-го тура Ла Лиги против «Эспаньола». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.

Игра состоится на арене «RCDE Stadium» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виктоца Цыганкова в этом сезоне 15 матчей в составе «Жироны», 5 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 9 голами и 3 ассистами в 25 поединках.

Стартовые составы на матч Эспаньол – Жирона:

По теме:
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Эспаньол - Жирона стартовые составы Владислав Крапивцов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
