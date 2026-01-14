Спортинг Лиссабон

В пятницу, 16 января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Каза Пия». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Спортинг

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне чемпионата Португалии. За 17 раундов турнира клубу удалось получить 42 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Порту», на данный момент составляет уже 7 очков. С Кубка португальской лиги столичная команда вылетела от «Витории» на стадии полуфинала.

За 6 туров Лиги чемпионов португальцы смогли набрать 10 очков, которые теперь разрешают им находиться на 14-й позиции турнирной таблицы. От места в топ-8 клуб отделяет всего 2 балла.

Каза Пия

А вот «Каза Пия», откровенно говоря, проводит не лучший свой сезон. После 17 раундов чемпионата Португалии на балансе клуба есть 14 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 15 месте турнирной таблицы. От зоны вылета команда оторвалась всего на 2 балла.

Кубок Португалии «Каза Пия» покинула на стадии 1/8 финала после поражения против «Торреенсе».

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы провели между собой 8 игр – в каждом из них победил «Спортинг».

Интересные факты

В последних 6-х матчах «Спортинг» имеет только 1 поражение.

«Спортинг» забил 47 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии – лучший результат среди всех команд.

«Каза Пия» пропустила 32 гола в текущем сезоне португальской лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.71.