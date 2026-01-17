Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Спортинг разгромил команду Каза Пия и приблизился к Порту
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
16.01.2026 22:15 – FT 3 : 0
Каза Пия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 января 2026, 04:59 | Обновлено 17 января 2026, 05:18
25
0

ВИДЕО. Спортинг разгромил команду Каза Пия и приблизился к Порту

Драконы имеют перевес над зелено-белыми львами в 4 очка и одну игру в запасе

17 января 2026, 04:59 | Обновлено 17 января 2026, 05:18
25
0
ВИДЕО. Спортинг разгромил команду Каза Пия и приблизился к Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонский Спортинг уверенно обыграл Каса Пиа (3:0) в стартовом матче 18-го тура чемпионата Португалии.

Встреча на Эштадиу Жозе Алвеладе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьбу поединка «Спортинг» решил еще до перерыва. На 38-й минуте счет открыл Жени Катаму после передачи Тринкау, а уже через 5 минут он оформил дубль, воспользовавшись ассистом Гонсалу Инасиу.

Во втором тайме окончательный результат установил Даниэл Браганса, отличившийся на 78-й минуте после передачи Луиса Хавьера Суареса.

Зелено-белые львы набрали 45 очков и приблизились к Порту, драконы имеют 49 баллоа и одну игру в запасе.

Чемпионат Португалии

18-й тур, 16 января 2026

Спортинг – Каза Пия – 3:0

Голы: Катаму, 38, 43, Браганса, 78

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 17 16 1 0 36 - 4 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту 49
2 Спортинг Лиссабон 18 14 3 1 50 - 9 24.01.26 20:00 Арока - Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС 45
3 Бенфика 17 11 6 0 36 - 11 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 39
4 Жил Висенте 17 7 7 3 22 - 12 17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 28
5 Брага 17 7 6 4 31 - 18 18.01.26 20:00 Тондела - Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 27
6 Морейренсе 17 8 3 6 24 - 24 17.01.26 20:00 Алверка - Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе 27
7 Витория Гимараеш 17 7 4 6 18 - 22 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 25
8 Фамаликау 17 6 5 6 20 - 14 18.01.26 17:30 Санта Клара - Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 23
9 Эшторил 17 5 5 7 28 - 29 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе 20
10 Риу Аве 17 4 8 5 22 - 29 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 20
11 Алверка 17 6 2 9 17 - 27 17.01.26 20:00 Алверка - Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал 20
12 Эштрела Амадора 17 4 7 6 23 - 27 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 19
13 Насьонал 17 4 5 8 21 - 26 17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал 17
14 Санта Клара 17 4 5 8 14 - 19 18.01.26 17:30 Санта Клара - Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия 17
15 Каза Пия 18 3 5 10 17 - 35 23.01.26 22:15 Каза Пия - АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте 14
16 Арока 17 3 5 9 18 - 42 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 14
17 Тондела 17 3 3 11 12 - 29 18.01.26 20:00 Тондела - Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту 12
18 АВС 17 0 4 13 11 - 43 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 4
Полная таблица

События матча

89’
Клаудио Мендес (Каза Пия) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Браганса (Спортинг Лиссабон), асcист Луис Хавьер Суарес.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон), асcист Гонсалу Инасиу.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
По теме:
Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Бразилец Невертон получил награду за лучший гол Шахтера в 2025 году
ПСЖ – Лилль – 3:0. Забарный сыграл второй тайм. Видео голов и обзор
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Каза Пия Порту видео голов и обзор Жени Катаму Франсишку Тринкау Гонсалу Инасиу Луис Хавьер Суарес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16 января 2026, 15:53 48
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо

В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Футбол | 17.01.2026, 05:13
Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
Без интриги? Букмекеры объявили коэффициенты на дерби Манчестера
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Футбол | 16.01.2026, 22:55
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 46
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 35
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
15.01.2026, 02:32
Бокс
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем