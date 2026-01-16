Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 января 2026, 20:28 | Обновлено 16 января 2026, 20:30
Анонс 21 тура итальянской Серии А: обыденно и без супер-матчей

Игровая программа тура растянется на четыре дня

Анонс 21 тура итальянской Серии А: обыденно и без супер-матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская Серия А продолжает радовать матчами и перенесенные игры 16 тура посреди недели стали хорошим подарком для фанатов. Весьма интересно, что первый день порадовал голами, а вот второй прошел с точностью и наоборот: забил только «Интер», а «Наполи» в очередной раз оступился, подарив очко «Вероне». Неаполитанцы выбывают из борьбы за чемпионство? Отставание от лидера уже 6 очков и так как «Интер» обороты сбавлять вряд ли собирается, то шансы на Скудетто становятся мизерными. «Милан» все еще в бою, но тоже стабильностью не отличается. В Серии А жизнь продолжается и на очереди 21-й тур, который начинается 16 и завершится 19 января. Наконец-то выбрали лучшего игрока декабря и им стал Лаутаро Мартинес.

16.01. 21:45. «Пиза» – «Аталанта». Тотал больше 2.5 за 1.94

Матч состоится на стадионе «Арена Гарибальди» 16 января в 21:45. Судить будет Маттео Маркетти.

«Пиза» уже 9-й матч подряд не может выиграть, хотя в прошлом туре против «Удинезе» могли брать 3 очка. Команда первой открыла счет, но быстро пропустила и даже проигрывала, однако сумела сравнять, после чего было несколько отличных атак, правда безуспешных. Очередная ничья и только статистические показатели позволяют занимать не последнее, а предпоследнее место в таблице. Однако по числу побед «Пиза» все еще худшая: всего 1 раз выиграли за 20 туров и это крайне мало. До сих пор травмированы: Альбиоль, Куадрадо, Стенгс, Денун, Лусуарди, Вурал. Караччоло перебрал желтых и тоже не сыграет в 21-м туре. Альберто Джилардино привык обходиться без них, но так и не настроил команду на качественный футбол.

«Аталанта» наоборот, начала побеждать и уже вплотную подобралась к еврокубковой зоне. Против «Торино» сыграли не слишком качественно, но сумели забить дважды и почти ничего не дали сделать сопернику возле своих ворот. Карнесекки тоже не скучал и сделал 3 сейва, а Шарль Де Кетеларе провел одну из лучших игр в сезоне. После двух матчей на скамейке вернулся Марио Пашалич и отпраздновал это забитым голом – пора в основу? Пока может и рановато, ведь состав «Аталанты» очень конкурентный и придется постараться, чтобы заслужить место среди стартовой десятки. Скоро еще и Лукман подъедет, потому атака станет еще сильнее и интереснее. Прямо сейчас статистика 25:19 и этот результат надо еще улучшить.

Сделать это можно уже в 21-м туре, ведь соперник не самый сильный. На победу «Аталанты» 1.57, а в «Пизу» никто не верит: 6.7. Скорее всего голов будет больше 2, потому ТБ2.5 (1.94) смотрится неплохо.

17.01. 16:00. «Удинезе» – «Интер». Победа «Интера» с форой (-1) за 1.66

Матч пройдет на стадионе «Блуэнерджи» – Стадио Фриули» 17 января в 16:00. Главный арбитр матча Марко Ди Белло.

«Удинезе» вдохновились после победы над «Торино» и хотели забрать 3 очка в игре с «Пизой», но не задалось. Соперник действовал острее и имел шансы на победу, что совсем не порадовало фанатов. «Зебры» правда тоже атаковали, отдав все силы на первый тайм. Скорее всего в перерыве тренер дал задание сохранять счет, потому во второй половине игры даже в створ ворот не ударили. Так играть нельзя, что доказала и «Пиза», которая на тот момент была последней в турнирной таблице. Хочется верить, что Костя Руньячич сделал выводы и в будущем не станет допускать такие ошибки. Во всяком случае «Удинезе» пока можно не переживать, так как команда на 10-м месте и оторвалась на 12 очков от зоны вылета. Хорошее преимущество и повод для радости, ведь нет надобности бороться за выживание и можно играть в свое удовольствие. Пропускают «зебры» достаточно много – 32 гола за 20 туров, а забили 22.

«Интер» после первой ничьи в сезоне добыл очередную победу и укрепил лидерство: от «Милана» оторвались на 3 очка, а преимущество над «Наполи» уже 6. «Нерадзурри» мчат к очередному чемпионству и стоит отметить, что даже без Симоне Индзаги есть жизнь. В прошлом месяце Кристиан Киву стал лучшим тренером, а Лаутаро Мартинес получил приз лучшему игроку. Все заслуженно и по делу, что уж говорить. Прямо сейчас «Интер» выглядит как единое целое и это действительно заслуга главного тренера. Да и состав отличный, причем травма Чалханоглу никак не влияет на креатив. В любом случае турок не помешал бы, но пусть лечится, а ассисты могут отдавать Димарко и Барелла. Эспозито снова забил и это радует, ведь перспективы у этого 20-летнего итальянца достаточно серьезные. Киву еще и Лавелли хочет задействовать, потому как видит в нем хорошее усиление для атаки.

Фаворит матча конечно же «Интер»: на победу миланцев 1.47, а на «Удинезе» дьявольские 6.66. Маловато будет, потому лучше поставить на фору (-1) с 1.66. Миланцы точно должны побеждать, ведь календарь хороший и надо этим пользоваться.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

17.01. 19:00. «Наполи» – «Сассуоло». «Обе забьют – нет» за 1.62

Игра пройдет на стадионе имени «Диего Марадоны» 17 января в 19:00. Судить будет Франческо Фурно.

«Наполи» в очередной раз не смогли победить и сменили четырехматчевую серию побед на трехматчевую, но ничьих. Скудетто отдаляется, Антонио Конте агрессивно критикует судейство против его команды – в матче с «Пармой» снова отменили гол из-за офсайда. Во всяком случае, надо было забивать еще и пусть главный тренер пропускал игру из-за дисквалификации, это никак не оправдывает плохую игру против одного из аутсайдеров. «Наполи» явно может лучше, даже без травмированных: Ангисса, Де Брюйне, Лукаку и Мерет все еще отсутствуют и вряд ли скоро появятся на поле, а Нерес и Гилмур должны уже сыграть. Будет ли четвертая ничья подряд?

«Сассуоло» в свою очередь продолжает рассыпаться и этому сопутствует тяжелый календарь. После поражения «Ювентусу» 0:3 влетели и «Роме» 0:2, продлив голевую засуху. Сказывается отсутствие Берарди, который вроде бы уже должен был вернуться к тренировкам, но пока все никак. Также в лазарете: Торстведт, Пьераньоло, Канде. Начали тренироваться Болока, Романья и Вольпато, хотя смогут ли выйти в 21-м туре, вопрос к врачам. Надежда на Пинамонти, но Андреа за 19 матчей и 1572 сыгранные минуты отличился только четыре раза. Не густо, но больше в команде никто не забивал, если не брать в учет травмированного Берарди. Всего у «Сассуоло» 23 гола при 27 пропущенных.

На победу «Наполи» БК дает 1.46 и это достаточно мало, учитывая не самую уверенную игру неаполитанцев. «Сассуоло» тоже частенько проигрывает и в последних матчах не забивает, потому можно поставить на «Обе забьют – нет» за 1.62.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

17.01. 21:45. «Кальяри» – «Ювентус». Тотал больше 2.5 за 2.05

Матч состоится на арене «Униполь Домус» в субботу, в 21:45. Главный арбитр матча Давиде Масса.

«Кальяри» снова не удалось победить и это уже второе поражение за последних 3 матча. Не лучшая новость и в том, что проиграли «Дженоа», причем 0:3. «Гриффоны» один из конкурентов в битве за место в Серии А, потому немного обидно, что упустили шанс добыть очки. Однако радуют неудачи тех команд, что идут ниже в турнирной таблице – пока ничего плохого не произошло, хотя 5 очков до зоны вылета не считаются серьезным поводом для радости. После «Ювентуса» будет шанс исправиться, ведь играть с «Фиорентиной» и «Вероной»: эти битвы крайне важны, потому надо сосредоточиться на результате. Все еще травмирован Белотти, а также не помогут команде Маттиа, Фолоруншо, Дейола и Мина.

«Ювентус» набрал солидный ход и фанаты уже даже забыли 1:1 с «Лечче». Помимо этого результата в Серии А есть 5 побед, а также «старая синьора» выиграла 2:0 у «Пафоса» в ЛЧ. В последних двух матчах не пропускали, а «Кремонезе» забили 5 голов и это одна из лучших игр в сезоне. Забивали все и даже выбесили главного тренера, который за несколько секунд получил желтую и красную, отправившись отдыхать уже на 27-й минуте. Снова отличился Йылдыз, очередной гол на счету Дэвида и отличный матч выдал Бремер, который и гол забил, и в защите отработал на твердую десятку. Очень нравится эта банда Лучано Спаллетти, да и самому тренеру все нравится, что он неоднократно отмечал в интервью.
Очередной матч, где есть явный фаворит и аутсайдер – интересный подход букмекера, но скорее всего верный. Непонятно почему не верят в голы, ведь «Ювентус» в последнее время заряжен и ТБ2.5 за 2.05 должен быть пробит.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

18.01. 13:30. «Парма» – «Дженоа». Тотал больше 2 за 1.9

Игра пройдет 18 января в 13:30 на «Эннио Тардини». Главный арбитр игры Лука Паиретто.

«Парма» продолжила удивлять и остановила «Наполи». Да, игра не была прям идеальной, часто ошибались даже в солидно выстроенной линии защиты, но простил соперник. Карлос Куэста уже не первый раз играл от обороны и как заверил тренер, ему очень понравилось. Интересный подход, с которым явно не согласны фанаты, мечтающие об атакующей «Парме». Всего забили лишь 14 головНе помогут команде в 21-м туре: Алмквист, Фриган, Ловик, Ндиайе, Судзуки. Свой шанс мог получить Гуаита, но тоже травмировал плечо и пока испанцу очень не везет заиграть в Серии А. Как раз вратарь в «Парме» главный, так как хоть и играют по 5-6 защитников, все равно они раз за разом ошибаются.

«Дженоа» после поражений дважды сыграли по 1:1 и наконец-то добыли такую важную победу со счетом 3:0 над «Кальяри». Пусть соперник и не самый сильный, но сам факт уверенных трех очков уже дорогого стоят и существенно поднимают моральный дух. Да и так крупно команда в Серии А не побеждала, хотя 3 гола разок все же забили. В Кубке Италии поначалу выступали значительно увереннее и вот там были победы 3:0 и 3:1. Очень хороший матч с «Кальяри» провел Руслан Малиновский и снова получил похвалу от Даниэле Де Росси. Ну и Коломбо с Остигардом тоже стабильно в фаворитах главного тренера.

Первый матч, в котором котировки почти равные, но далеко не последний. На победу «Пармы» 2.85, а на «Дженоа» 3. В голы никто не верит, но вот ТБ2 за 1.9 точно стоит забрать.

18.01. 16:00. «Болонья» – «Фиорентина». Тотал больше 2.5 за 1.95

Матч состоится на «Ренато Даль’Ара» 18 января в 16:00. Судить будет Даниэле Довери.

«Болонья» наконец-то выиграла, прервав свою серию из 4 матчей. Начиналось все не очень – «Верона» открыла счет на 13-й минуте и солидно озадачила Виченцо Итальяно. Правда долго горевать не пришлось, ведь Орсолини забил свой очередной гол и сравнял счет уже на 21-й минуте. Одгор на 29-й вывел «Болонью» вперед, а Кастро на 44-й уже обрадовал фанатов и счет стал 3:1. Во втором тайме болельщики немного заскучали, как и Ремо Фройлер, решивший отличиться автоголом. Шутки шутками, но защита у «Болоньи» в последнее время просто ужасная и напропускали голов, что уже их 22 за 20 туров. Победа позволила подняться на 8 место и этого все еще недостаточно, чтобы попасть в еврокубки. Да и конкуренты выиграли, что не может радовать.

«Фиорентина» достаточно сильно проводит матчи против сильных соперников и вслед за «Лацио» остановила и «Милан». Сильно на положение дел в турнирной таблице это никак не повлияло, «фиалки» все там же в зоне вылета и благодаря неудачам «Лечче» еще может рассчитывать на место повыше. Да и «Кальяри» радует, но все равно надо побеждать и самим – без этого никак! Разыгрался Мандрагора, в хорошей форме Кин и Гюдмюндссон. Да и Манор Соломон не лишний, но пока получает маловато минут на поле. Также радует Фаджоли и уже «Фиорентина» стала более успешной, в отличии от себя любимой, но на старте сезона. Вообще непонятно, как «фиалки» с таким составом идут в зоне вылета и это вопрос больше к тренерскому составу.

Фаворитом считается «Болонья», на победу которой БК дает 2.2. ТБ2.5 идет за 1.95 и это достаточно неплохой вариант для ставки, ведь защита любой команды не отличается надежностью и стабильно пропускает.

18.01. 19:00. «Торино» – «Рома». Тотал больше 3.5 по желтым карточкам за 1.7

Матч пройдет 18 января в 19:00 на «Олимпико», но не римском, а туринском. Главный судья игры Даниэле Чиффи.

«Торино» перекрыл поражения в Серии А зрелищной победой в Кубке Италии. Выиграли 3:2 у «Ромы», на 90-й минуте затащив победу. Туринцы шагнули в четвертьфинал, где их ждет «Интер» и это очередное испытание для «быков». Для них в радость играть в Кубке, потому как в Серии А получается далеко не все, если можно так сказать. Статистика все доказывает: 21:32 по голам – пропускают очень много, в лидерах по этому показателю в чемпионате. Все еще в сборной Масина, под вопросом на матч Илич, Исмайли и Педерсен. Марко Барони и Леонардо Колуччи размышляют, как сделать атаку получше, но получается пока так себе. Ну никак не получается расшевелить Сапату и Нгонге, чтобы они забивали больше, да и Симеоне в последнее время тоже забивает очень редко.

«Рома» постарается отомстить «Торино» уже в Серии А, ведь вылетели от них же в Кубке. Гасперини отметил, что «быкам» повезло, но без этого тоже никуда и надо самим играть лучше для победы. Прописная истина, которую сеньор Джан Пьеро должен был уже запомнить. В чемпионате римляне идут на пятом месте, дважды подряд победили и являются единственной командой, которая еще ни разу не играла вничью. Раньше их компаньоном был «Интер», но уже закрыл нолик в графе ничьих. У «Ромы» с травмированными уже почти стандарт, ведь там пребывает Бове, у которого проблемы с сердцем и непонятно выйдет ли он вообще когда-то на матчи в Серии А, а также хандрит Артем Довбик. Украинца готовы были продать, но травма подпортила планы и похоже минимум до лета он останется. Бальданзи, Фергюсон, Голлини и Пеллегрини уже тренируются, но могут в 21-м туре еще не помочь своим одноклубникам. Пока они залечивают травмы, клуб пополнился Доньеллом Маленом и интересным молодым талантом из «Марселя» по фамилии Vaz. Не автомобиль, а талантливый парнишка, который должен усилить игру римлян.

Желание «Ромы» отомстить за поражение в Кубке понятно и кто верит в римлян можно поставить на их победу с кэфом 2.1. Учитывая градус поединка лучше сделать ставку на ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.7.

18.01. 21:45. «Милан» – «Лечче». Победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.9

Игра пройдет 18 января в 21:45 на «Сан-Сиро». Судить будет Лука Цуфферли.

«Милан продолжает свою погоню за «Интером» и в прошлом туре добыли важную победу над крепким «Комо» со счетом 3:1. Пропустили первыми, но дальше взяли игру в свои ноги и погнали зарабатывать победу. Снова забил Нкунку, а еще дублем отличился Рабьо, заслужив звание лучшего игрока матча. Если честно, то по игре на 3 очка не наиграли, но и такие победы тоже бывают. В лазарете Хименес и Павлович, которые там уже давненько, а остальные лидеры не только в строю, но и в полном порядке. Все ждут гола Фюллькруга, аналогично и от Пулишича, который получил отдых в игре с «Комо», чтобы перезарядиться. В целом, «Милан» в неплохой форме и все еще в гонке за чемпионство.

У «Лечче» непростой период, который команда проваливает по полной и за последних 5 матчей ни разу не выиграли, смогли сыграть вничью только с «Ювентусом», а остальные проиграли, забив только 2 гола. Пропустили зато аж 9 и как не странно их защита даже не в топ-3 с отметкой «худшая». Зато атаку есть за что критиковать: 13 голов за 20 матчей – это никуда не годится. Пропустят 21-й тур: Бериша, Камарда, Вейга и Гашпар. Эусебио Ди Франческо отметил, что команда в кризисе, но и без слов главного тренера это весьма заметно, причем еще с первого тура. Что-то надо делать, а коуч только тасует состав, меняя игроков местами лишь позиционно. Понятное дело, что не хочется терять очки из-за экспериментов, но и так все очень не хорошо, потому уже можно и попробовать.

Очередная легкая прогулка для «Милана»? Скорее всего да и можно забрать фору (-1.5) на «россо-нери» за 1.9, способные победить с разницей в 2 гола.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

19.01. 19:30. «Кремонезе» – «Верона». Тотал больше 2.5 за 2.3

Игра пройдет 19 января в 19:30 на стадионе имени «Джованни Дзини». Судить будет Альберто Арена.

Фанаты «Кремонезе» после двух побед подряд уже поверили, что команда может играть хорошо и успешно. Правда долго радоваться не пришлось, ведь дальше пошли сами проблемы и за 6 матчей удалось добыть всего 2 ничьи. Предыдущий тур и вовсе выдался самым ужасным в нынешнем сезоне: 0:5 от «Ювентуса» стали серьезным ударом – существенно подпортили себе статистику и теперь при 20 забитых уже 28 пропущенных. Не хуже всех, но все равно последний отрезок провальный: за 6 игр 2 забили, 10 пропустили. Неизвестно что случилось, однако команда все равно осталась в средине турнирной таблицы. Травмированных нет и это хорошая новость. Бонаццоли и Варди тоже в строю, потому можно надеяться на голы.

У «Вероны» похожая ситуация, но усугубляет все то, что команда пребывает в зоне вылета. У «Мастиффов» худшая оборона в лиге, далеко не лучшее нападение и последнее место в Серии А полностью заслужили. Есть ли шанс на спасение? Надеяться еще можно, но с такой игрой ничего не получится. Травмированы Фресе, Белла-Котчап, Акпа-Акпро и Кастанос. Паоло Дзанетти все еще работает, хотя были слухи о его увольнении. Лучшие игроки команды: Орбан и Джиоване, которые на двоих забили 9 и отдали 5 голевых. По сути, именно они и сделали почти все голы «Вероны», потому уже трудно представить, как команда будет обходиться без них.

На победу «Кремонезе» можно поставить с кэфом 2.54, а «Вероны» 3.1. Скорее всего будет ничья (2.9), но лучше сделать ставку на ТБ2.5 за 2.3.

19.01. 21:45. «Лацио» – «Комо». Ничья за 2.75

Последний матч 21 тура состоится 19 января в 21:45 на «Стадио Олимпико». Рассудит команды Майкл Фаббри.

«Лацио» наконец-то прервал свою серию без побед, скромно выиграв у аутсайдера «Вероны». По статистике соперника не сильно превзошли, но голевых моментов имели немало. Где ошибались спасал Проведель, а гол забили крайне нелепый: защитник хотел прервать прострел с фланга, но срезал мяч в свои ворота. В концовке чуть пенальти себе не привезли, но все же обошлось и 3 очка есть. Конкуренты тоже победили, потому сдвинуться с девятой позиции не удалось. Топ-5 и дальше отрывается от римлян, а Сарри больше обещает, чем делает. Ну хоть победу добыли и это уже успех. Приобрели Кеннета Тейлора из «Аякса», потому полузащита стала еще сильнее.

«Комо» прошлый матч проиграл, но нельзя сказать, что все по делу. Переиграли «Милан» по статистике, играли острее и выглядели крайне слаженно, но 1:3 уже зафиксированы в протоколе и надо жить дальше. Правда если будут продолжать играть так же хорошо, никаких проблем не будет. Травмированы: Диао, Мората, Аддаи и Голданига, потому за всех атакующих игроков придется отдуваться Дувикасу. Игра слов, не более того! Не радует, что уже четвертую игру подряд нет результативных действий от Нико Паса, но он и без того выполняет большой объем работы. Хорошая молодая команда, заслуживающая внимания.

Силы почти равны, что отображено и в линии БК: П1 за 2.75, ничья 2.75, а победа «Комо» 3. Интересный расклад и сложно сказать, кто же победит. Факт в том, что могут сыграть как 0:0, так и 3:3, но учитывая последние матчи «Лацио», много голов ждать не стоит. Поэтому пусть будет ничья.

Статистический раздел

В 20-м юбилейном туре забивали немало: 29 голов за 10 матчей это уже очень хорошо и так бы всегда. Домашние команды отличились 18 раз, а гости 11 – не так как в прошлом туре, когда было совсем наоборот. Было 2 ничьи 1:1 и одна 2:2. Четыре победы добыли хозяева и 3 гости: достаточно интересный тур, аналогичного фанаты ждут и от 21-го.

А что по статистике? Сильных перемен нет, но стоит все же посмотреть, что там соорудили команды:

  • 1. Владение мячом: «Комо» (61.1%), «Интер» (59.2%), «Наполи» (57.7%).
  • 2. «Сухие ворота»: «Интер» и «Лацио» сохранили ворота на замке аж 10 раз из 20 туров.
  • 3. Посещение матчей: «Милан» (72811), «Интер» (72006), «Рома» (62987) – «Сан Сиро», он же «Джузеппе Меацца» крайне популярен.
  • 4. Удары в створ: «Ювентус» (6.0), «Интер» (5.9), «Комо» (5.1).
  • 5. Точные передачи: «Наполи» (464.1), «Интер» (459.2), «Ювентус» (453.2).
  • 6. Угловые: «Интер» (140), «Аталанта» (116), «Наполи» (113).
  • 7. Перехваты: «Верона» (10.6), «Лацио» и «Сассуоло» по 8.4.
  • 8. Отборы: «Верона» (18.9), «Лечче» (18.6), «Комо» (16.9).
  • 9. Желтые карточки: «Кальяри» (50), «Верона» (49), «Фиорентина» (47).
  • 10. Красные карточки: «Лацио» (7), «Болонья» и «Парма» по 3.

Лаутаро Мартинес голов не забивал и со своими десятью пока главный бомбардир, как и у Кристиана Пулишича осталось 8, потому как Аллегри дал ему отдохнуть и на поле не выпускал. Голевые пасы тоже без пополнения со стороны лучших: Пас и Родригес отдали по 6, Димарко и Барелла по 5. Больше всех бьет по воротам Никола Крстович (4.9), который обошел Мойзе Кина, у которого 4.5. По точным передачам топ-1 Амир Ррахмани (78.3), а больше всех отборов за матч совершает Патрицио Масини (4.7). Главные грубияны все те же: Адам Обер и Марин Понграчич, у которых по 7 желтых. Вот такие дела у Серии А и очень хочется уже посмотреть 21-й тур!

Ярослав Перканюк
Ярослав Перканюк Sport.ua
