Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин неожиданно пропустил очередную тренировку «Реала» после вылета из Кубка Испании.

Как сообщает Marca, украинец не работал в общей группе вместе с Родриго, Рюдигером, Милитао, Менди и Трентом. Отсутствие Лунина вызвало резонанс на фоне поражения от «Альбасете», после которого в клубе заговорили о возможной кадровой чистке.

Однако позже стало известно, что украинец повредил ногу, из-за чего не попал в заявку на следующий матч и занимается индивидуально.