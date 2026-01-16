Испания16 января 2026, 21:22 | Обновлено 16 января 2026, 21:25
Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании
Вратарь пропустил тренировку
16 января 2026, 21:22 | Обновлено 16 января 2026, 21:25
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин неожиданно пропустил очередную тренировку «Реала» после вылета из Кубка Испании.
Как сообщает Marca, украинец не работал в общей группе вместе с Родриго, Рюдигером, Милитао, Менди и Трентом. Отсутствие Лунина вызвало резонанс на фоне поражения от «Альбасете», после которого в клубе заговорили о возможной кадровой чистке.
Однако позже стало известно, что украинец повредил ногу, из-за чего не попал в заявку на следующий матч и занимается индивидуально.
