  Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании
16 января 2026, 21:22
Вратарь пропустил тренировку

Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин неожиданно пропустил очередную тренировку «Реала» после вылета из Кубка Испании.

Как сообщает Marca, украинец не работал в общей группе вместе с Родриго, Рюдигером, Милитао, Менди и Трентом. Отсутствие Лунина вызвало резонанс на фоне поражения от «Альбасете», после которого в клубе заговорили о возможной кадровой чистке.

Однако позже стало известно, что украинец повредил ногу, из-за чего не попал в заявку на следующий матч и занимается индивидуально.

Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Boodya
Та у вас тут через день говорять про "можливу кадрову чистку."
На це вже ніхто уваги не звертає 
