Мадридский Реал неожиданно уступил Альбасете (2:3) в матче Кубка Испании, который стал дебютным для Альваро Арбелоа во главе «сливочных».

Сын основателя Движения Григория Козловского, Святослав, нашел виновного в позорном поражении «сливочных». Бывший футболист «желто-черных» раскритиковал Андрея Лунина:

«Посмотрел я, как Лунин пропускал голы. Ну это просто тряпка в воротах. Первый гол... Стоит смотреть – даже движения никакого не сделал. Третий – вообще тряпка. Пустые ворота, можно сказать.

Вот что бывает, когда нет игровой практики. Когда ты в Реале играешь, то должен выходить и показывать уровень Реала. После этого матча сделают выводы, и он больше не сыграет. Лунин – все. Лунин в Реале – все. Закончили», – сказал Святослав.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделал два сейва и получил одну из самых низких оценок за матч.