Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Испания
16 января 2026, 10:53
Святослав считает, что Андрей больше не сыграет за «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский Реал неожиданно уступил Альбасете (2:3) в матче Кубка Испании, который стал дебютным для Альваро Арбелоа во главе «сливочных».

Сын основателя Движения Григория Козловского, Святослав, нашел виновного в позорном поражении «сливочных». Бывший футболист «желто-черных» раскритиковал Андрея Лунина:

«Посмотрел я, как Лунин пропускал голы. Ну это просто тряпка в воротах. Первый гол... Стоит смотреть – даже движения никакого не сделал. Третий – вообще тряпка. Пустые ворота, можно сказать.

Вот что бывает, когда нет игровой практики. Когда ты в Реале играешь, то должен выходить и показывать уровень Реала. После этого матча сделают выводы, и он больше не сыграет. Лунин – все. Лунин в Реале – все. Закончили», – сказал Святослав.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделал два сейва и получил одну из самых низких оценок за матч.

AMUR
Та ти козлику ганчірка до сраки 
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Здувається Лунін, а раніше був топовим голкіпером
Ответить
0
Falko
Росте новий Леоненко. "Лунін? В мішок і з мосту." 
Ответить
0
vasyl k
Таки Луніна важко буде після таких ігор навіть десь продати. Бо він явно дуже багато тупить. А ще як не згадати матч України з Румунією. І його помилка, коли був пропущений перший гол. Це що він в Реалі, ще нічого не значить. Потрібно показувати гру.
Ответить
0
