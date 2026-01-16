Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Святослав считает, что Андрей больше не сыграет за «Реал»
Мадридский Реал неожиданно уступил Альбасете (2:3) в матче Кубка Испании, который стал дебютным для Альваро Арбелоа во главе «сливочных».
Сын основателя Движения Григория Козловского, Святослав, нашел виновного в позорном поражении «сливочных». Бывший футболист «желто-черных» раскритиковал Андрея Лунина:
«Посмотрел я, как Лунин пропускал голы. Ну это просто тряпка в воротах. Первый гол... Стоит смотреть – даже движения никакого не сделал. Третий – вообще тряпка. Пустые ворота, можно сказать.
Вот что бывает, когда нет игровой практики. Когда ты в Реале играешь, то должен выходить и показывать уровень Реала. После этого матча сделают выводы, и он больше не сыграет. Лунин – все. Лунин в Реале – все. Закончили», – сказал Святослав.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделал два сейва и получил одну из самых низких оценок за матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу
16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала