Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»

В поединке 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле одержала минимальную победу над «Осасуной» – 1:0.

Судьбу встречи решил точный удар украинского форварда Владислава Ваната, который отличился на 44-й минуте матча и принес хозяевам три очка.

Владиславу удалось забить эффектный гол, отправив мяч в ворота «Осасуны» пяткой, что вызвало восторг у пресс-службы Ла Лиги.

«Ты совсем сошел с ума, Ванате 😮», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги.

Этот забитый мяч стал для 24-летнего украинца пятым в Ла Лиге в сезоне 2025/26 и шестым во всех турнирах за «Жирону».