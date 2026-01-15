Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Владислав забил во втором матче подряд
В поединке 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле одержала минимальную победу над «Осасуной» – 1:0.
Судьбу встречи решил точный удар украинского форварда Владислава Ваната, который отличился на 44-й минуте матча и принес хозяевам три очка.
Владиславу удалось забить эффектный гол, отправив мяч в ворота «Осасуны» пяткой, что вызвало восторг у пресс-службы Ла Лиги.
«Ты совсем сошел с ума, Ванате 😮», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги.
Этот забитый мяч стал для 24-летнего украинца пятым в Ла Лиге в сезоне 2025/26 и шестым во всех турнирах за «Жирону».
Estás absolutamente loco, Vanat. 😮— LALIGA (@LaLiga) January 10, 2026
LALIGAHighlights | @GironaFC pic.twitter.com/pOdBQ5oV2B
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде
Киевляне проведут сборы в Турции