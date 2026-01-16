Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Забарный? Известнен состав ПСЖ на игру против Лилля
Франция
16 января 2026, 21:25 | Обновлено 16 января 2026, 21:26
Сыграет ли Забарный? Известнен состав ПСЖ на игру против Лилля

Матч 17-го тура Лиги 1 начнется в 22:00 по киевскому времени

Сыграет ли Забарный? Известнен состав ПСЖ на игру против Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 17-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 21 матч в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Лилля:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
