Сыграет ли Забарный? Известнен состав ПСЖ на игру против Лилля
Матч 17-го тура Лиги 1 начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 17-го тура Лиги 1 против «Лилля».
Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Ильи Забарного в этом сезоне 21 матч в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Лилля:
Le XI de départ ! 📑#PSGLOSC | #Ligue1 pic.twitter.com/yge9fUDFiT— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 16, 2026
Le 𝐗𝐈 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 choisi par Bruno Genesio pour affronter le PSG ⚔️— LOSC (@losclive) January 16, 2026
Aïssa Mandi retrouve une place de titulaire, Olivier Giroud portera le brassard ©️
@eToroFr 🤝#PSGLOSC pic.twitter.com/VUaRTdjm3B
