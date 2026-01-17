Не лучший. Известна оценка Ваната за дубль в ворота Эспаньола
Также WhoScored оценил игру Виктора Цыганкова
Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».
Поединок принимал стадион «RCDE Stadium».
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отыграл матч полностью и оформил дубль – оба гола форвард забил с пенальти. Портал WhoScored оценил его игру в 7.3 балла.
Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков был заменен на 82-й минуте с оценкой 6.7. Этот матч он закончил без результативных действий.
Лучший игроком встречи был признан защитник «Жироны» Дэйли Блинд с оценкой 7.6.
Оценки за матч Эспаньол – Жирона:
