Не лучший. Известна оценка Ваната за дубль в ворота Эспаньола

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».

Поединок принимал стадион «RCDE Stadium».

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отыграл матч полностью и оформил дубль – оба гола форвард забил с пенальти. Портал WhoScored оценил его игру в 7.3 балла.

Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков был заменен на 82-й минуте с оценкой 6.7. Этот матч он закончил без результативных действий.

Лучший игроком встречи был признан защитник «Жироны» Дэйли Блинд с оценкой 7.6.

Оценки за матч Эспаньол – Жирона: