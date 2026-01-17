Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не лучший. Известна оценка Ваната за дубль в ворота Эспаньола
Испания
17 января 2026, 01:19 | Обновлено 17 января 2026, 01:20
451
3

Не лучший. Известна оценка Ваната за дубль в ворота Эспаньола

Также WhoScored оценил игру Виктора Цыганкова

17 января 2026, 01:19 | Обновлено 17 января 2026, 01:20
451
3 Comments
Не лучший. Известна оценка Ваната за дубль в ворота Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».

Поединок принимал стадион «RCDE Stadium».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отыграл матч полностью и оформил дубль – оба гола форвард забил с пенальти. Портал WhoScored оценил его игру в 7.3 балла.

Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков был заменен на 82-й минуте с оценкой 6.7. Этот матч он закончил без результативных действий.

Лучший игроком встречи был признан защитник «Жироны» Дэйли Блинд с оценкой 7.6.

Оценки за матч Эспаньол – Жирона:

По теме:
У кого 9.0? Стала известна оценка Забарного за матч против Лилля
Эспаньол – Жирона – 0:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор
ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону
WhoScored Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Эспаньол - Жирона оценки Дэйли Блинд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16 января 2026, 15:47 1
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»

Президент киевского клуба поддержал румынского форварда Владислава Бленуце

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16.01.2026, 16:15
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 01:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Футбол | 16.01.2026, 22:55
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
ВИДЕО. Ванат со второй попытки реализовал пенальти в каталонском дерби
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Ванат запалює. Так би за збірну.
Ответить
0
DKpomoyka
😱
Ответить
0
adidas77
Ванат був названий MVP цього матчу в Іспанії! 
А всі ці оцінки від різних сайтів, до одного місця...
Ответить
0
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 35
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
15.01.2026, 02:32
Бокс
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем