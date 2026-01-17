Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживала мужа на матче ПСЖ
17 января 2026, 01:09 | Обновлено 17 января 2026, 01:10
ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживала мужа на матче ПСЖ

Ангелина Забарная не пропускает домашние матчи Ильи

Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась сторис с домашнего матча парижан на стадионе «Парк де Пренс».

На видео и фото Ангелина показала атмосферу вечернего поединка с трибун, продемонстрировав поддержку мужа во время игры. Отдельное внимание привлек и ее стильный образ: сдержанный, элегантный лук в темных тонах, дополненный головным убором, который органично вписался в зимнюю футбольную атмосферу Парижа.

Сторис быстро разошлись среди болельщиков, которые отметили как искреннюю поддержку футболиста, так и безупречный стиль жены украинского защитника.

Напомним, что ПСЖ разгромил «Лилль» со счетом 3:0, а украинец провел на поле весь второй тайм.

видео Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео-реклама
Максим Лапченко Источник: Instagram
