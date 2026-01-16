Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шедевр Дембеле, сколько провел на поле Забарный? ПСЖ обыграл Лилль
Чемпионат Франции
ПСЖ
16.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
Лилль
Франция
16 января 2026, 23:53 | Обновлено 16 января 2026, 23:54
1067
4

Шедевр Дембеле, сколько провел на поле Забарный? ПСЖ обыграл Лилль

Матч завершился со счетом 3:0

4 Comments
Шедевр Дембеле, сколько провел на поле Забарный? ПСЖ обыграл Лилль
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лилле».

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу парижанам принес дубль обладателя Золотого мяча Усмана Дембеле. Особенно эффектным получился его второй гол, когда он обыграл нескольких защитников и перебросил мяч через вратаря.

Украинский центральный защитник Илья Забарный вышел на поле сразу после перерыва.

Лига 1 2025/26. 18-й тур, 16 января

ПСЖ – Лилль – 3:0

Голы: Дембеле, 13, 64, Баркола, 90+3

По теме:
ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживала мужа на матче ПСЖ
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Лилля
Усман Дембеле Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Лилль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
adidas77
Незрозуміло, що робити сьогодні русні та хейтерам Забарного ... 
PS: Дембеле як на мене, гол сезону забив!
+3
Falko
Матч не дивився. Не зрозумів, ПСЖ 2 тайм грав у 5 захісників? ^^
0
