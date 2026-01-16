Шедевр Дембеле, сколько провел на поле Забарный? ПСЖ обыграл Лилль

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лилле».

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу домашней команды.

Победу парижанам принес дубль обладателя Золотого мяча Усмана Дембеле. Особенно эффектным получился его второй гол, когда он обыграл нескольких защитников и перебросил мяч через вратаря.

Украинский центральный защитник Илья Забарный вышел на поле сразу после перерыва.

Лига 1 2025/26. 18-й тур, 16 января

ПСЖ – Лилль – 3:0

Голы: Дембеле, 13, 64, Баркола, 90+3