Клуб ПСЖ одержал победу над Лиллем (3:0) в матче 18-го тура Лиги 1.

Матч прошел на стадионе Парк де Пренс (Париж).

ПСЖ контролировал игру с первого тайма и доминировал во втором, обеспечив себе уверенную победу 3:0.

Дубль оформил Усман Дембеле, также отличился Брэдли Баркола.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на смену сразу после перерыва.

Лига 1. 18-й тур, 16 января 2026

ПСЖ – Лилль – 3:0

Голы: Усман Дембеле, 13, 64, Брэдли Баркола, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 13 мин

ГОЛ! 2:0. Усман Дембеле, 64 мин

ГОЛ! 3:0. Брэдли Баркола, 90+3 мин