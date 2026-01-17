ПСЖ – Лилль – 3:0. Забарный сыграл второй тайм. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Франции
Клуб ПСЖ одержал победу над Лиллем (3:0) в матче 18-го тура Лиги 1.
Матч прошел на стадионе Парк де Пренс (Париж).
ПСЖ контролировал игру с первого тайма и доминировал во втором, обеспечив себе уверенную победу 3:0.
Дубль оформил Усман Дембеле, также отличился Брэдли Баркола.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на смену сразу после перерыва.
Лига 1. 18-й тур, 16 января 2026
ПСЖ – Лилль – 3:0
Голы: Усман Дембеле, 13, 64, Брэдли Баркола, 90+3
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 13 мин
ГОЛ! 2:0. Усман Дембеле, 64 мин
ГОЛ! 3:0. Брэдли Баркола, 90+3 мин
События матча
