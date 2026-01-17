Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Лилль – 3:0. Забарный сыграл второй тайм. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
ПСЖ
16.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
Лилль
Франция
17 января 2026, 02:47 | Обновлено 17 января 2026, 03:01
71
0

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Франции

ПСЖ – Лилль – 3:0. Забарный сыграл второй тайм. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб ПСЖ одержал победу над Лиллем (3:0) в матче 18-го тура Лиги 1.

Матч прошел на стадионе Парк де Пренс (Париж).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ контролировал игру с первого тайма и доминировал во втором, обеспечив себе уверенную победу 3:0.

Дубль оформил Усман Дембеле, также отличился Брэдли Баркола.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на смену сразу после перерыва.

Лига 1. 18-й тур, 16 января 2026

ПСЖ – Лилль – 3:0

Голы: Усман Дембеле, 13, 64, Брэдли Баркола, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 13 мин

ГОЛ! 2:0. Усман Дембеле, 64 мин

ГОЛ! 3:0. Брэдли Баркола, 90+3 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный ПСЖ - Лилль Брэдли Баркола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
