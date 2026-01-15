Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
16.01.2026 22:00 - : -
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 января 2026, 18:00 |
29
0

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 января в 22:00 по Киеву матч Лиги 1

15 января 2026, 18:00 |
29
0
ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лилль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Лилль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Челси – рекордсмен по расходам в зимние трансферные окна. Тоттенхэм – 4-й
Монако – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн ПСЖ - Лилль
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15 января 2026, 07:10 18
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Призы для читателей! Битва редакций: Sport.ua vs UA-Football vs betking
Футбол | 15 января 2026, 17:15 0
Призы для читателей! Битва редакций: Sport.ua vs UA-Football vs betking
Призы для читателей! Битва редакций: Sport.ua vs UA-Football vs betking

Анонсируем грандиозный конкурс, в котором каждый сможет получить солидные награды

Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14.01.2026, 18:22
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 6
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем