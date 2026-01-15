Франция15 января 2026, 18:00 |
ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 января в 22:00 по Киеву матч Лиги 1
В пятницу, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лилль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
