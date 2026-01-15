В пятницу, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Лилль».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1