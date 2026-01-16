16 января на Парк де Пренс пройдет матч 18-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Лиллем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне наконец-то реализовал свою давнюю мечту, когда наконец-то сумел выиграть Лигу чемпионов. Но это был только самый статусный, но далеко не единственный трофей, что был взят в 2025-м году. Уже по привычке собрав все, что можно, в родной Франции, гранд последовательно прибавил Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок - правда, оба раза были ничьи, с последующим успехом в серии пенальти.

Любопытно, что эту тенденцию продолжили уже в январе. Успели сыграть в Суперкубке страны - и тоже Марсель дожали в послематчевых одиннадцатиметровых (а Забарный опять оказался в запасе). Сейчас же нужно прибавить и в Лиге 1 - там пока что фаворит минимально, но уступает Лансу - впрочем, пока что мало кто верит в реальную конкуренцию до самого финиша розыгрыша.

Лилль

Клуб провел довольно противоречиво прошлый сезон. С одной стороны, получилось достойно проявить себя в Лиге чемпионов - не только в основном раунде, но даже в плей-офф. С другой стороны, возможно, на это потратили слишком много сил. Ведь при этом в упорнейшей борьбе с Ниццей и Монако именно эти футболисты оказались немного, но слабее, и в итоге стали только пятыми.

Из-за этого французам приходится бороться только в Лиге Европы - и пока что набрали там девять очков, не гарантировав пока что себе выход в плей-офф. Кроме того, уже в январе вылетела команда из кубка, уступив дома Лиону. А в чемпионате зато пока обходят его на два очка (32 против 30) и замыкают топ-4 в текущей таблице. Но, конечно, вся борьба за выход в Лигу чемпионов еще впереди, и Ренн тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Статистика личных встреч

С 2021-го года не было побед Лилля. Но после трех поражений столичному гранду, в октябре дома он оформил ничью 1:1 с чемпионом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары чемпиона. Но он не лишен проблем, так что ставим на вариант с обе забьют (коэффициент - 1,67 по линии БК betking).