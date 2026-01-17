Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А
Конопля имеет варианты продолжения карьеры в Италии
Защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля привлек внимание клубов итальянской Серии A.
По информации источников, сразу несколько команд из Италии изучают возможность подписания украинского фулбека и продолжают следить за его выступлениями.
Конопля является воспитанником «горняков» и стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 15 результативных передач, став одним из ключевых игроков на своем фланге.
Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.
