Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А

Защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля привлек внимание клубов итальянской Серии A.

По информации источников, сразу несколько команд из Италии изучают возможность подписания украинского фулбека и продолжают следить за его выступлениями.

Конопля является воспитанником «горняков» и стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 15 результативных передач, став одним из ключевых игроков на своем фланге.

Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.