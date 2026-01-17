Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 01:32 |
489
2

Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А

Конопля имеет варианты продолжения карьеры в Италии

17 января 2026, 01:32 |
489
2 Comments
Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля привлек внимание клубов итальянской Серии A.

По информации источников, сразу несколько команд из Италии изучают возможность подписания украинского фулбека и продолжают следить за его выступлениями.

Конопля является воспитанником «горняков» и стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 15 результативных передач, став одним из ключевых игроков на своем фланге.

Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.

По теме:
ВИДЕО. Полесье прибыло на учебно-тренировочные сборы в солнечную Испанию
ВИДЕО. В Динамо показали, какой была дорога на сборы в Турцию
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок мира в Рупольдинге: как прошел женский спринт
Биатлон | 16 января 2026, 21:16 4
Кубок мира в Рупольдинге: как прошел женский спринт
Кубок мира в Рупольдинге: как прошел женский спринт

Блогер Sport.ua Евгения Антонова подытоживает пятничную гонку

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 01:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Рудий з кастрюльоголовую шмарою хоче в серію А. Там треба знатно рухати мештами, це вам не з кудрівкою на напівзігнутих ходити по газону.
Ответить
0
DKpomoyka
😱
Ответить
0
Популярные новости
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
Чемпион мира отказался от боя с Фьюри и бросил вызов Усику
15.01.2026, 02:32
Бокс
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем