Футбольный клуб «Шахтер» проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Анталье, Турция.

Во второй день после выхода из отпуска донецкая команда работала с мячом и выполняла беговую работу на футбольных полях.

Видео с тренировки футболистов в своих социальных сетях опубликовала пресс-служба «Шахтера».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

ВИДЕО. Шахтер продолжает тренироваться в Турции