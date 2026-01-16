ВИДЕО. Шахтер продолжает тренироваться в Турции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Горняки готовятся к рестарту сезона

ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Анталье, Турция.

Во второй день после выхода из отпуска донецкая команда работала с мячом и выполняла беговую работу на футбольных полях.

Видео с тренировки футболистов в своих социальных сетях опубликовала пресс-служба «Шахтера».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

Шахтер Донецк видео тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
avk2307
А на фото тренуються ті кого спорт.юа вже списав. Окрім Бондаренка звісно
