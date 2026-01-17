Основная команда житомирского «Полесья» прибыла в Испанию, где будет проходить подготовку ко второй части сезона.

Зарубежная подготовка команды будет длиться один месяц. Во время пребывания в Испании «волков» ожидают два учебно-тренировочных сбора.

У волков запланировано проведение 10 контрольных матчей. Пять спаррингов болельщики смогут посмотреть на официальном YouTube-канале клуба «Полесье».

В подготовке команды Руслана Ротаня будут задействованы 30 футболистов. Возможность проявить себя получат игроки второй команды.

ВИДЕО. Полесье прибыло на учебно-тренировочные сборы в солнечную Испанию