ВИДЕО. Полесье прибыло на учебно-тренировочные сборы в солнечную Испанию
У волков запланировано проведение 10 товарищеских матчей
Основная команда житомирского «Полесья» прибыла в Испанию, где будет проходить подготовку ко второй части сезона.
Зарубежная подготовка команды будет длиться один месяц. Во время пребывания в Испании «волков» ожидают два учебно-тренировочных сбора.
У волков запланировано проведение 10 контрольных матчей. Пять спаррингов болельщики смогут посмотреть на официальном YouTube-канале клуба «Полесье».
В подготовке команды Руслана Ротаня будут задействованы 30 футболистов. Возможность проявить себя получат игроки второй команды.
