  4. Григорчук выступил с заявлением о Ракицком после прихода в Черноморец
17 января 2026, 00:32 |
Григорчук выступил с заявлением о Ракицком после прихода в Черноморец

Тренер рад работать с бывшим футболистом сборной Украины в одной команде

Григорчук выступил с заявлением о Ракицком после прихода в Черноморец
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Новоиспеченный наставник «Черноморца» Роман Григорчук высказался о Ярославе Ракицком.

– Напоследок хотелось бы задать вам, пожалуй, главный на сегодняшний день кадровый вопрос в контексте «Черноморца»: хотели бы вы сохранить в своей команде Ярослава Ракицкого?

– Конечно, я люблю этого футболиста, очень уважаю, ценю все его достижения, уровень и место в футболе. Поэтому рад сотрудничеству с Ракицким.

– Вы имеете репутацию тренера, который дает серьезные физические нагрузки подопечным. Будут ли скидки для Ракицкого в этом плане?

– Я понимаю, что люди, которые прошли большой футбол, достигли высоких результатов и выиграли титулы, по-другому не могут. Они знают цену этому и что нужно сделать и в какой форме нужно быть для следующих успехов.

Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Олийченко
