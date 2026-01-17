Григорчук выступил с заявлением о Ракицком после прихода в Черноморец
Тренер рад работать с бывшим футболистом сборной Украины в одной команде
Новоиспеченный наставник «Черноморца» Роман Григорчук высказался о Ярославе Ракицком.
– Напоследок хотелось бы задать вам, пожалуй, главный на сегодняшний день кадровый вопрос в контексте «Черноморца»: хотели бы вы сохранить в своей команде Ярослава Ракицкого?
– Конечно, я люблю этого футболиста, очень уважаю, ценю все его достижения, уровень и место в футболе. Поэтому рад сотрудничеству с Ракицким.
– Вы имеете репутацию тренера, который дает серьезные физические нагрузки подопечным. Будут ли скидки для Ракицкого в этом плане?
– Я понимаю, что люди, которые прошли большой футбол, достигли высоких результатов и выиграли титулы, по-другому не могут. Они знают цену этому и что нужно сделать и в какой форме нужно быть для следующих успехов.
