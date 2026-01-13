Украина. Премьер лига13 января 2026, 06:02 |
294
0
Ракицкий тратит собственные деньги ради Черноморца. Расходы на газ и свет
Иван Гецко рассказал интересную историю
13 января 2026, 06:02 |
294
0
Бывший нападающий одесского «Черноморца» и футбольный эксперт Иван Гецко поделился своим мнением о будущем и роли известного украинского центрбека Ярослава Ракицкого в одесском клубе.
По его словам, пока сложно прогнозировать, останется ли опытный защитник в команде, однако вклад Ракицкого выходит далеко за пределы футбольного поля.
«Трудный вопрос. До меня доходила информация, что Ярослав тратил свои собственные деньги, чтобы команда могла попариться в бане на базе и им включили газ и свет», – заявил Гецко.
Читайте также:Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2026, 05:30 0
У Зизу одна цель – сборная Франции
Футбол | 12 января 2026, 08:30 4
Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»
Футбол | 13.01.2026, 04:32
Футбол | 12.01.2026, 19:18
Футбол | 12.01.2026, 21:53
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 08:00 18
12.01.2026, 06:30 5
12.01.2026, 19:27 7
11.01.2026, 09:29 48
11.01.2026, 08:05 20
12.01.2026, 06:55
11.01.2026, 23:08 25
11.01.2026, 05:42 4