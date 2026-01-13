Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 06:02
0

Ракицкий тратит собственные деньги ради Черноморца. Расходы на газ и свет

Иван Гецко рассказал интересную историю

Ракицкий тратит собственные деньги ради Черноморца. Расходы на газ и свет
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Бывший нападающий одесского «Черноморца» и футбольный эксперт Иван Гецко поделился своим мнением о будущем и роли известного украинского центрбека Ярослава Ракицкого в одесском клубе.

По его словам, пока сложно прогнозировать, останется ли опытный защитник в команде, однако вклад Ракицкого выходит далеко за пределы футбольного поля.

«Трудный вопрос. До меня доходила информация, что Ярослав тратил свои собственные деньги, чтобы команда могла попариться в бане на базе и им включили газ и свет», – заявил Гецко.

Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Иван Гецко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
