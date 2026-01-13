Ракицкий тратит собственные деньги ради Черноморца. Расходы на газ и свет

Бывший нападающий одесского «Черноморца» и футбольный эксперт Иван Гецко поделился своим мнением о будущем и роли известного украинского центрбека Ярослава Ракицкого в одесском клубе.

По его словам, пока сложно прогнозировать, останется ли опытный защитник в команде, однако вклад Ракицкого выходит далеко за пределы футбольного поля.

«Трудный вопрос. До меня доходила информация, что Ярослав тратил свои собственные деньги, чтобы команда могла попариться в бане на базе и им включили газ и свет», – заявил Гецко.