  4. Перес хочет удивить всех – он надумал вернуть в Реал культового тренера
Испания
17 января 2026, 02:32 |
Перес хочет удивить всех – он надумал вернуть в Реал культового тренера

Флорентино размышляет над возвращением Моуринью

Перес хочет удивить всех – он надумал вернуть в Реал культового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность возвращения в клуб португальского специалиста Жозе Моуринью.

Президент клуба убежден, что именно «Особенный» способен управлять составом с многочисленными звездами и наладить игру команды. Сейчас Моуринью тренирует «Бенфику», но из-за неудачных результатов может в очередной раз сменить клуб.

Напомним, после увольнения Хаби Алонсо команду временно возглавил Альваро Арбелоа, однако «Реал» неожиданно уступил «Альбасете» в Кубке Испании (2:3), что только усилило дискуссии вокруг будущего тренера.

Бенфика Флорентино Перес Жозе Моуриньо Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Cope
