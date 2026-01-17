Перес хочет удивить всех – он надумал вернуть в Реал культового тренера

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность возвращения в клуб португальского специалиста Жозе Моуринью.

Президент клуба убежден, что именно «Особенный» способен управлять составом с многочисленными звездами и наладить игру команды. Сейчас Моуринью тренирует «Бенфику», но из-за неудачных результатов может в очередной раз сменить клуб.

Напомним, после увольнения Хаби Алонсо команду временно возглавил Альваро Арбелоа, однако «Реал» неожиданно уступил «Альбасете» в Кубке Испании (2:3), что только усилило дискуссии вокруг будущего тренера.