Полесье выступило с публичным обращением к игроку, с которым были проблемы

Футбольный клуб «Полесье» поздравил своего защитника Сергея Чоботенко с днем рождения. Соответствующее обращение появилось на официальных ресурсах житомирского клуба.

«С днем рождения, Сергей! Нашему защитнику Сергею Чоботенко исполнилось 29 лет. Поздравляем 🥳», – говорится в обращении «волков».

Ранее житомирское «Полесье» сообщило, что украинский защитник Сергей Чоботенко вернется в первую команду и присоединится к своим одноклубникам на тренировочных сборах. У команды были проблемы с продлением контракта с игроком, которые были решены.