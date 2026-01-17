Полесье выступило с публичным обращением к игроку, с которым были проблемы
Пресс-служба «волков» поздравила Чоботенко
Футбольный клуб «Полесье» поздравил своего защитника Сергея Чоботенко с днем рождения. Соответствующее обращение появилось на официальных ресурсах житомирского клуба.
«С днем рождения, Сергей! Нашему защитнику Сергею Чоботенко исполнилось 29 лет. Поздравляем 🥳», – говорится в обращении «волков».
Ранее житомирское «Полесье» сообщило, что украинский защитник Сергей Чоботенко вернется в первую команду и присоединится к своим одноклубникам на тренировочных сборах. У команды были проблемы с продлением контракта с игроком, которые были решены.
