Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не больше». Экс-игрок сборной Украины не советует Реброву форварда Динамо
Чемпионат мира
16 января 2026, 23:13
«Не больше». Экс-игрок сборной Украины не советует Реброву форварда Динамо

Иван Гецко не считает, что Матвей Пономаренко способен заменить Довбика

«Не больше». Экс-игрок сборной Украины не советует Реброву форварда Динамо
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о перспективах форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в рядах «сине-желтых».

– А Сергей Ребров не может заменить Довбика юным динамовцем Матвеем Пономаренко, который в конце первой части сезона в Украинской Премьер-лиге был на виду?

– Не думаю. Пономаренко – перспективный парень, но не более того. Плей-офф, где на кону путевка на мировой форум, это совсем другой уровень. Матвею еще учиться и учиться.

Иван Гецко инсайд Матвей Пономаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
