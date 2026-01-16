«Не больше». Экс-игрок сборной Украины не советует Реброву форварда Динамо

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о перспективах форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в рядах «сине-желтых».

– А Сергей Ребров не может заменить Довбика юным динамовцем Матвеем Пономаренко, который в конце первой части сезона в Украинской Премьер-лиге был на виду?

– Не думаю. Пономаренко – перспективный парень, но не более того. Плей-офф, где на кону путевка на мировой форум, это совсем другой уровень. Матвею еще учиться и учиться.