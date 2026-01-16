ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»
Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес продолжит карьеру в чемпионате Турции. Футболиста официально представил турецкий клуб.
«Добро пожаловать в «Эюпспор», Анхель Торрес! 💜💛 Наш клуб подписал аренду с вингером Анхелем Торресом из киевского «Динамо» до конца сезона. Мы приветствуем нашего новичка Анхеля Торреса и желаем ему успешного сезона в нашей фиолетово-желтой футболке», — говорится в обращении турецкого клуба.
На счету Анхеля Торреса два поединка в составе «бело-синих» в текущем сезоне, без результативных действий.
Интересно, что за «Эюпспор» выступает легенда «Шахтера» Тарас Степаненко.
ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Angel Torres! 💜💛— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 16, 2026
ikas Eyüpspor’umuz, Dynamo Kiev Kulübü’nden kanat oyuncusu Angel Torres’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni transferimiz Angel Torres’e Semt-i Mukaddes’e hoş geldin diyor; eflatun sarılı formamız ile… pic.twitter.com/hKcQ46rnds
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь может покинуть лиссабонский клуб
Дуглас Коста в свои 35 лет не собирается заканчивать карьеру игрока