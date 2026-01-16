ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес продолжит карьеру в чемпионате Турции. Футболиста официально представил турецкий клуб.

«Добро пожаловать в «Эюпспор», Анхель Торрес! 💜💛 Наш клуб подписал аренду с вингером Анхелем Торресом из киевского «Динамо» до конца сезона. Мы приветствуем нашего новичка Анхеля Торреса и желаем ему успешного сезона в нашей фиолетово-желтой футболке», — говорится в обращении турецкого клуба.

На счету Анхеля Торреса два поединка в составе «бело-синих» в текущем сезоне, без результативных действий.

Интересно, что за «Эюпспор» выступает легенда «Шахтера» Тарас Степаненко.