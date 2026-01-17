ВИДЕО. В Динамо показали, какой была дорога на сборы в Турцию
Подопечные Игоря Костюка будут тренироваться до 15 февраля
Делегация киевского Динамо прибыла в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор.
Дорога к берегу Средиземного моря заняла целый день. Выехав из Киева рано утром в четверг, 15 января, динамовцы клубными автобусами добрались до Кишинева, а из столицы Молдовы вылетели в Турцию, добравшись до места дислокации ночью.
Впереди динамовцы – месяц плодотворной работы. Подопечные Игоря Костюка будут дежурить насыщенные тренировочные дни с контрольными матчами.
В морозный Киев бело-синие планируют вернуться 15 февраля и уже дома продолжать целенаправленную подготовку к первому официальному матчу в 2026 году.
ВИДЕО. В Динамо показали, какой была дорога на сборы в Турцию
