  ВИДЕО. В Динамо показали, какой была дорога на сборы в Турцию
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 01:29 | Обновлено 17 января 2026, 01:48
ВИДЕО. В Динамо показали, какой была дорога на сборы в Турцию

Подопечные Игоря Костюка будут тренироваться до 15 февраля

ФК Динамо

Делегация киевского Динамо прибыла в Турцию на зимний учебно-тренировочный сбор.

Дорога к берегу Средиземного моря заняла целый день. Выехав из Киева рано утром в четверг, 15 января, динамовцы клубными автобусами добрались до Кишинева, а из столицы Молдовы вылетели в Турцию, добравшись до места дислокации ночью.

Впереди динамовцы – месяц плодотворной работы. Подопечные Игоря Костюка будут дежурить насыщенные тренировочные дни с контрольными матчами.

В морозный Киев бело-синие планируют вернуться 15 февраля и уже дома продолжать целенаправленную подготовку к первому официальному матчу в 2026 году.

Динамо Киев Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы переезд (перелет) видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
