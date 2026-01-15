Australian Open15 января 2026, 07:10 |
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января
15 января в Мельбурне состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Открытого чемпионате Австралии 2026.
Своих соперниц получили четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Соперницы украинок в первом раунде Australian Open 2026:
- R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
- R1: Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо
- R1: Даяна Яcтремская [26] – Елена-Габриэла Русе
- R1: Александра Олейникова – Мэдисон Киз
