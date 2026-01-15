Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в Мельбурне состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Открытого чемпионате Австралии 2026.

Своих соперниц получили четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Соперницы украинок в первом раунде Australian Open 2026:

  • R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
  • R1: Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо
  • R1: Даяна Яcтремская [26] – Елена-Габриэла Русе
  • R1: Александра Олейникова – Мэдисон Киз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
борис кондратов
Всем украинкам играть в теннис а не заниматься политикой. Дружелюбия и взаимопонимания к другим игрокам.
Григорій Таргонський
А де Калініна?
Falko
А не можна Костюк із Ястремською дєффкамі обмінятися, нема такого в австралійських законах? Бо давно Марта з подружайкою не перетиналася ))
Взагалі, жереб лівий, кульки нагріті ;)
Еліні мала попастися Вінус, бо вони останнім часом якось зблизились ))
Лисеня відразу потрапило на співрозмірну Крисю... ой, Кирстю. Катя Волинець - на юне дарування, яке, за висловлюванням Світоліної, більше заслуговувало на перемогу, але фіґ.
Олександрі, навпаки, певною мірою пощастило - не доведеться довго мучитись, насамперед, морально, бо ж куди ж 90 проти 9? Відстрілялися, розписались у відомості, поїхали город копати.
