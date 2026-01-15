Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
15 января 2026, 11:25
Определены соперницы Стародубцевой и Калининой в 1/64 финала Aus Open 2026

Юлия в первом раунде встретится с Айлой Томлянович, а Ангелина – с Ван Синьюй

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 110) и Ангелина Калинина (WTA 178), которые прошли квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2026, узнали первых соперниц в основной сетке.

Стародубцева в 1/64 финала сыграет с Айлой Томлянович (Австралия, WTA 76). В случае победы Юлии возможно украинское дерби – для этого еще нужно, чтобы Даяна Ястремская (WTA 27) переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 79).

Калинина в первом раунде основы встретится с Ван Синьюй (Китай, WTA 43). Если Ангелина сумеет пройти китаянку, то далее поборется либо с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 72), либо с Аленой Остапенко (Латвия, WTA 24).

Помимо Стародубцевой и Калининой Украину в основе Australian Open также представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова, которые уже получили первых оппоненток.

Соперницы украинок в первом раунде Australian Open 2026:

  • R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
  • R1: Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо
  • R1: Даяна Яcтремская [26] – Елена-Габриэла Русе
  • R1: Александра Олейникова – Мэдисон Киз
  • R1: Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович
  • R1: Ангелина Калинина [Q] – Ван Синьюй

15 января в финале квалификации Aus Open также играла Дарья Снигур (WTA 136), которая потерпела поражение от Александры Саснович (WTA 102).

Стародубцева в решающем поединке отбора выбила Викторию Томову (Болгария, WTA 128), а Калинина справилась с Майей Хвалиньской (Польша, WTA 145).

Результаты представителей Украины в финале квалификации Aus Open 2026:

  • Q3: Юлия Стародубцева [6] – Виктория Томова [18] – 7:6 (7:3), 6:2
  • Q3: Дарья Снигур – 🏳️ Александра Саснович [8] – 2:6, 6:0, 2:6
  • Q3: Ангелина Калинина – Майя Хвалиньская – 5:7, 6:2, 6:1
По теме:
Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Дарья Снигур – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
