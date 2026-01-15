Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
В решающем матче отбора Ангелина в трех сетах переиграла Майю Хвалиньскую
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) пробилась в основу Открытого чемпионата Австралии 2026.
В финале отбора украинка в трех сетах переиграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую (WTA 145) за 2 часа и 25 минут.
Australian Open 2026. Квалификация
Ангелина Калинина (Украина) – Майя Хвалиньская (Польша) – 5:7, 6:2, 6:1
Калинина впервые сыграла против Хвалиньской.
Ангелина в отборе Australian Open, помимо Майи, также прошла Джоанну Гарленд и Анук Куверманс.
Калинина впервые с прошлогоднего Ролан Гаррос сыграет в основе турнира Grand Slam. В начале июля 2025 года Ангелина получила травму и вернулась в теннис только в декабря, сразу же выиграв трофей WTA 125 в Лиможе.
Ангелина в пятый раз сыграет в основной сетке австралийского мейджора. Ее лучшим результатом на кортах Мельбурна является третий круг в 2023 году.
Ранее квалификацию AO-2026 также преодолела Юлия Стародубцева. Калинина и Стародубцева присоединились в основе слэма к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Александре Олейниковой.
Статистика матча Ангелина Калинина – Майя Хвалиньская
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арбелоа надееся поладить с Винисиусом
Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа