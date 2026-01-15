Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Юлия в двух сетах переиграла Викторию Томову в финале квалификации мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) прошла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2026.
В финале квалификации украинка в двух сетах одолела Викторию Томову (Болгария, WTA 128) за 1 час и 44 минуты.
Australian Open 2026. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [6] – Виктория Томова (Болгария) [18] – 7:6 (7:3), 6:2
Это было первое очное противостояние.
Стародубцева на своем пути в основу Australian Open, помимо Томовой, также обыграла Алис Тубелло и Деспину Папамихаил.
Юлия в третий раз в карьере сыграет в основе австралийского мейджора. В 2024 и 2025 годах она покидала Мельбурн в первом же круге.
Стародубцева – четвертая украинка в основной сетке AO-2026 после Элины Свитолиной, Марты Костюк и Даяны Ястремской. В финале квалификации также сыграют Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Статистика матча Юлия Стародубцева – Виктория Томова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Параллельно квалификации мейджора в Мельбурне проходят два турнира в Австралии
Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал