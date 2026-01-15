Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
15 января 2026, 04:01 | Обновлено 15 января 2026, 04:13
Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026

Юлия в двух сетах переиграла Викторию Томову в финале квалификации мейджора

15 января 2026, 04:01 | Обновлено 15 января 2026, 04:13
3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) прошла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале квалификации украинка в двух сетах одолела Викторию Томову (Болгария, WTA 128) за 1 час и 44 минуты.

Australian Open 2026. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [6] – Виктория Томова (Болгария) [18] – 7:6 (7:3), 6:2

Это было первое очное противостояние.

Стародубцева на своем пути в основу Australian Open, помимо Томовой, также обыграла Алис Тубелло и Деспину Папамихаил.

Юлия в третий раз в карьере сыграет в основе австралийского мейджора. В 2024 и 2025 годах она покидала Мельбурн в первом же круге.

Стародубцева – четвертая украинка в основной сетке AO-2026 после Элины Свитолиной, Марты Костюк и Даяны Ястремской. В финале квалификации также сыграют Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Статистика матча Юлия Стародубцева – Виктория Томова

Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 не сыграет на Australian Open 2026
Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Юлия Стародубцева Виктория Томова Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Олександр Науменко
П'ята Сашко
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець,це справжня Юля!
Ответить
+1
Ivan456
Про Олійникову несправедливо забули.
Ответить
0
