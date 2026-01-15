Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open
Australian Open
15 января 2026, 07:21 | Обновлено 15 января 2026, 07:22
Дарья в трех сетах уступила Александре Саснович в решающем поединке квалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) не сумела выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале квалификации украинка в трех сетах проиграла «нейтралке» Александре Саснович (WTA 102) за 1 час и 45 минут.

Australian Open 2026. Квалификация

Александра Саснович [8] – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 0:6, 6:2

Дарья провела первое очное противостояние против Саснович.

В отборе Australian Open Снигур успела переиграть Катажину Каву и Карсон Бренсайтан.

Дарья в пятый раз в карьере выступила в квалификации австралийского мейджора и третий раз осталась без основы. Ее лучшим результатом в Мельбурне является первый круг основной сетки в 2024 и 2025 годах.

Квалификацию Aus Open из украинок преодолели Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина, которые присоединились к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Александре Олейниковой.

Дарья Снигур Александра Саснович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ангеліна та Юля молодці, хоча вони лише зробили те, що повинні були зробити (Калініна могла б і простіше, якби не подарувала польці першу партію через жахливу гру на ключових м'ячах). А бульбашка, будемо відверті, вище класом за Снігур, та й характеру в неї побільше, тож і тут сталося те, що мало статися.
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Очікувано було ще після жеребкування кваліфікації. Можливо на траві цю білоруску здолала б.
Ответить
+1
Трегубов Дмитро
хоч баранку для різноманіття повісила
Ответить
0
Muskrat2
Ду
Ответить
0
Falko
Ну, багато не впаде.
Ответить
0
