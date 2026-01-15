Снигур проиграла финальный матч отбора и не сумела выйти в основу Aus Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) не сумела выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финале квалификации украинка в трех сетах проиграла «нейтралке» Александре Саснович (WTA 102) за 1 час и 45 минут.

Australian Open 2026. Квалификация

Александра Саснович [8] – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 0:6, 6:2

Дарья провела первое очное противостояние против Саснович.

В отборе Australian Open Снигур успела переиграть Катажину Каву и Карсон Бренсайтан.

Дарья в пятый раз в карьере выступила в квалификации австралийского мейджора и третий раз осталась без основы. Ее лучшим результатом в Мельбурне является первый круг основной сетки в 2024 и 2025 годах.

Квалификацию Aus Open из украинок преодолели Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина, которые присоединились к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Александре Олейниковой.