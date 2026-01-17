Ему предстоит операция в Финляндии. На сколько времени выбыл Артем Довбик

Украинскому форварду Артему Довбику предстоит операция по поводу травмы левого бедра. Нападающий «Ромы» выбыл из строя как минимум на два месяца.

«Рома» останется без Артема Довбика как минимум на два месяца. Нападающему предстоит операция после разрыва сухожилия левого бедра, полученного во время матча против «Лечче».

Украинец снова начал забивать за джаллоросси, но из-за травмы был вынужден пропустить поединки Серии A. После обследования и диагностических тестов было решено провести операцию, из-за которой Довбик выбывает из строя как минимум на два месяца.

Бывший игрок «Жироны» перенесет операцию в Финляндии, после чего начнет процесс восстановления. Гасперини придется обойтись без него в нескольких матчах.