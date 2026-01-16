Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик будет вынужден перенести операцию, сообщает Il Tempo.

Травма, полученная 28-летним нападающим в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Лечче», оказалась серьезнее, чем казалось изначально. После новых анализов «Рома» и игрок решили провести операцию по удалению мышечно-сухожильного поражения левого бедра.

Из-за этого Довбик, вероятно, не поможет сборной Украины в плей-офф за выход на чемпионат мира 2026. Форвард вряд ли успеет восстановиться к матчу с национальной командой Швеции, который состоится 26 марта.

Довбик получил травму 6 января в мачте 19-го тура Серии А «Лечче» – «Рома». На 71-й минуте Артем забил гол, установив окончательный счет в поединке (2:0), а уже на 86-й покинул поле из-за повреждения.

В текущем сезоне чемпионата Италии Артем провел 13 матчей в футболке «волков», забил три гола и отдал один ассист.