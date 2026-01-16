Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Италия
16 января 2026, 12:55 | Обновлено 16 января 2026, 12:59
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию

Травма Артема Довбика оказалась более серьезной

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик будет вынужден перенести операцию, сообщает Il Tempo.

Травма, полученная 28-летним нападающим в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Лечче», оказалась серьезнее, чем казалось изначально. После новых анализов «Рома» и игрок решили провести операцию по удалению мышечно-сухожильного поражения левого бедра.

Из-за этого Довбик, вероятно, не поможет сборной Украины в плей-офф за выход на чемпионат мира 2026. Форвард вряд ли успеет восстановиться к матчу с национальной командой Швеции, который состоится 26 марта.

Довбик получил травму 6 января в мачте 19-го тура Серии А «Лечче» – «Рома». На 71-й минуте Артем забил гол, установив окончательный счет в поединке (2:0), а уже на 86-й покинул поле из-за повреждения.

В текущем сезоне чемпионата Италии Артем провел 13 матчей в футболке «волков», забил три гола и отдал один ассист.

По теме:
Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Стали известны сроки восстановления Артема Довбика
Артем Довбик операция Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Швеция
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
roman75zpr
Ну, до вечера на этом сайте ещё пару команд из топ-лиг его срочно захотят купить... Артёму, конечно, здоровья! 
+5
New Zealander
Це не втрата, і тим більше не "величезна". Єдині дві величезні втрати на наступні матчі поки що це Мудрик і Маліновський. Ну і з натяжкою Конопля через те, що немає йому заміни адже Караваєв і Тимчик зараз виступають значно гірше. 
+2
Показать Скрыть 4 ответа
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Довбик покатился в низ . Ждём в УПЛ может Динамо подберет бесплатно . 
0
Микола Унгурян
в принципі для збірної то напевно не так і важливо, але навряд чи буде якісне продовження кар'єри враховуючи його травматичність
0
DK2025
Для сборной это не потеря
-1
