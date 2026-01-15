Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Украинский вратарь может сменить клуб
Президент «Реала» Флорентино Перес жестко отреагировал на сенсационный вылет команды из Кубка Испании после поражения от «Альбасете» (2:3).
По информации испанских СМИ, 78-летний функционер был разочарован таким позорным поражением и принял меры. Сообщается, что после этой игры Перес решил избавиться от Винисиуса Жуниора, Эдаурду Камавинги, Андрея Лунина и Фран Гарсии – эти футболисты выставлены на трансферный рынок.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделав два сейва, и получил одну из самых низких оценок за матч.
