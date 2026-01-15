Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
15 января 2026, 23:11 |
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес жестко отреагировал на сенсационный вылет команды из Кубка Испании после поражения от «Альбасете» (2:3).

По информации испанских СМИ, 78-летний функционер был разочарован таким позорным поражением и принял меры. Сообщается, что после этой игры Перес решил избавиться от Винисиуса Жуниора, Эдаурду Камавинги, Андрея Лунина и Фран Гарсии – эти футболисты выставлены на трансферный рынок.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделав два сейва, и получил одну из самых низких оценок за матч.

Флорентино Перес Альбасете Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Andromed
Так давайте, вже який рік чекаємо на цей трансфер 
