Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Президент «Реала» Флорентино Перес жестко отреагировал на сенсационный вылет команды из Кубка Испании после поражения от «Альбасете» (2:3).

По информации испанских СМИ, 78-летний функционер был разочарован таким позорным поражением и принял меры. Сообщается, что после этой игры Перес решил избавиться от Винисиуса Жуниора, Эдаурду Камавинги, Андрея Лунина и Фран Гарсии – эти футболисты выставлены на трансферный рынок.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру против «Альбасете», пропустив три мяча и сделав два сейва, и получил одну из самых низких оценок за матч.