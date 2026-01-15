Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 00:22 |
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании

Мадридский клуб потерпел поражение в дебютной игре под руководством Альваро Арбелоа

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете» (второй по силе дивизион страны) и мадридский «Реал».

Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира. Дебютный матч во главе «сливочных» проводил Альваро Арбелоа, который заменил на этой должности Хаби Алонсо.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру – пропустил три мяча и сделал два сейва.

Статистический портал Sofascore оценил игру украинского вратаря в 6,1 балла – хуже голкипера выступил только защитник Хименес, который заработал 5,8 (среди игроков стартового состава в «Реале»).

Лучшим игроков этого поединка стал испанский нападающий Хефте, который вышел на поле на 58-й минуте и оформил дубль. Один из мячей форвард «Альбасете» забил на 90+4 минуте.

Оценки игроков в матче Кубка Испании Альбасете Реал Мадрид

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
happy
Я так радий, що Реал програв. Карма за несправедливе звільнення Алонсо прийшла негайно. Ось завжди дивувався психоделічним вчинками звичайного хоммо сапієнса. Йде твій клуб на другому місці в чемпіонаті. Ще є ЛЧ. Ні, треба звільнити класного тренера, у якого хоч і не без проблем, але була з гравцями хімія. Новій людині потрібен час, щоб налагодити хімію. Підсумок: відставка була передчасною, здійсненою в стані істерії. Сучасний футбол кишить такими відставками. Але Реал стоїть осібно.
Ответить
+2
SandroKing
Ну і дно
Ответить
+2
Falko
Sofascore якось по-доброму підійшла. Там усі оцінки треба десь на 0,2-0,4 зменшити. 
Ответить
0
Полтавский пафос
Пафосная оценка
Ответить
0
