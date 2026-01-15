Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Мадридский клуб потерпел поражение в дебютной игре под руководством Альваро Арбелоа
В среду, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете» (второй по силе дивизион страны) и мадридский «Реал».
Королевский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3 и вылетел из турнира. Дебютный матч во главе «сливочных» проводил Альваро Арбелоа, который заменил на этой должности Хаби Алонсо.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру – пропустил три мяча и сделал два сейва.
Статистический портал Sofascore оценил игру украинского вратаря в 6,1 балла – хуже голкипера выступил только защитник Хименес, который заработал 5,8 (среди игроков стартового состава в «Реале»).
Лучшим игроков этого поединка стал испанский нападающий Хефте, который вышел на поле на 58-й минуте и оформил дубль. Один из мячей форвард «Альбасете» забил на 90+4 минуте.
Оценки игроков в матче Кубка Испании Альбасете – Реал Мадрид
