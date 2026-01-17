Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию
Национальная сборная Германии по футболу готова бойкотировать чемпионат мира 2026 в Соединенных Штатах Америки, сообщает издание welt.de.
По информации источника, Немецкий футбольный союз может принять соответствующее решение в том случае, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп аннексирует Гренландию.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с июня по июль 2026 года в Мексике, США и Канаде.
Ранее против проведения турнира в Соединенных Штатах Америки на фоне политических причин выступил легендарный экс-хоккеист Доминик Гашек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец похвалил Итауму
16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала