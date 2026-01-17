Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 января 2026, 01:28 |
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина

Бундестим не поедет на турнир, если США аннексируют Гренландию

Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Германии по футболу готова бойкотировать чемпионат мира 2026 в Соединенных Штатах Америки, сообщает издание welt.de.

По информации источника, Немецкий футбольный союз может принять соответствующее решение в том случае, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп аннексирует Гренландию.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с июня по июль 2026 года в Мексике, США и Канаде.

Ранее против проведения турнира в Соединенных Штатах Америки на фоне политических причин выступил легендарный экс-хоккеист Доминик Гашек.

сборная Германии по футболу Дональд Трамп США ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Die Welt
Iigor6583
Цей йолуп трамп вже зовсім з мізками не дружить. Ріпа набита соломою.
