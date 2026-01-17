У кого 9.0? Стала известна оценка Забарного за матч против Лилля

В пятницу, 16 января, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь второй тайм и в протоколе ничем не отличился.

Перфоманс центрального защитника статистический портал WhoScored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой среди всех футболистов в этом поединке.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который забил 2 гола и получил оценку 9,0.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Лилль: