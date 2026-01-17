Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
17 января 2026, 01:41 | Обновлено 17 января 2026, 01:42
У кого 9.0? Стала известна оценка Забарного за матч против Лилля

Илья провел на поле только второй тайм

У кого 9.0? Стала известна оценка Забарного за матч против Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 16 января, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь второй тайм и в протоколе ничем не отличился.

Перфоманс центрального защитника статистический портал WhoScored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой среди всех футболистов в этом поединке.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который забил 2 гола и получил оценку 9,0.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Лилль:

Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Усман Дембеле ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Лилль оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
