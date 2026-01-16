Australian Open16 января 2026, 18:58 |
111
1
ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
В первом раунде Australian Open Александра сыграет против Мэдисон Киз
16 января 2026, 18:58 |
111
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 90) готовится к дебюту на турнирах Grand Slam.
16 января украинка провела тренировку на центральном корте Открытого чемпионата Австралии 2026 – Rod Laver Arena.
В первом раунде основной сетки Australian Open Олейникова сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз из США, которая занимает девятое место в рейтинге WTA.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.
ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 января 2026, 14:25 0
В поединке за трофей украинка и Кравчик боролись против Синяковой и Чжан Шуай
Бокс | 16 января 2026, 08:08 2
Британец похвалил Итауму
Футбол | 16.01.2026, 06:23
Футбол | 16.01.2026, 12:55
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Хай щастить!
Популярные новости
15.01.2026, 01:32
16.01.2026, 08:52 3
15.01.2026, 03:32 4
15.01.2026, 22:18 13
15.01.2026, 07:10 22
14.01.2026, 17:21 5
14.01.2026, 16:49 30
16.01.2026, 09:21 14