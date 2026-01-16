Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
Australian Open
16 января 2026, 18:58 |
111
1

ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena

В первом раунде Australian Open Александра сыграет против Мэдисон Киз

16 января 2026, 18:58 |
111
1 Comments
ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 90) готовится к дебюту на турнирах Grand Slam.

16 января украинка провела тренировку на центральном корте Открытого чемпионата Австралии 2026 – Rod Laver Arena.

В первом раунде основной сетки Australian Open Олейникова сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз из США, которая занимает девятое место в рейтинге WTA.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.

ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena

По теме:
ВИДЕО. Костюк пообщалась с Алькарасом во время тренировок на Aus Open
ВИДЕО. Маэстро за работой: Федерер выиграл тай-брейк у Рууда на Aus Open
ВИДЕО. Снова вместе. Шахтер провел первую тренировку на сборах в Турции
видео тренировка Australian Open 2026 Александра Олейникова дебют
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде
Теннис | 16 января 2026, 14:25 0
Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде
Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде

В поединке за трофей украинка и Кравчик боролись против Синяковой и Чжан Шуай

Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16 января 2026, 08:08 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»

Британец похвалил Итауму

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Футбол | 16.01.2026, 12:55
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Хай щастить!
Ответить
+1
Популярные новости
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 3
Футбол
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем