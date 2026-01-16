Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 90) готовится к дебюту на турнирах Grand Slam.

16 января украинка провела тренировку на центральном корте Открытого чемпионата Австралии 2026 – Rod Laver Arena.

В первом раунде основной сетки Australian Open Олейникова сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз из США, которая занимает девятое место в рейтинге WTA.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.

ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena